Коуч Аталанты отметил двух игроков Шахтера, от которых он ожидает наибольшей угрозы

В преддверии матча 2-го тура ЛЧ между " Шахтером " и "Аталантой" в Гельзенкирхене, где "горняки" будут принимать своих соперников, продолжаются предматчевые мероприятия. В частности, предматчевая пресс-конференция тренера бергамаски Гасперини.

- Вы разбирали игру "Шахтера" в подготовке к матчу. Кого именно можете выделить из игроков именно в индивидуальных качествах и почему? - спросил тренера журналист UA-Футбол.

В ответ тот выделил Эгиналду и Судакова как игроков, от которых будет исходить самая большая угроза "Аталанте". И добавил, что "Шахтер" силен командной игрой.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.