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Коуч Аталанты отметил двух игроков Шахтера, от которых он ожидает наибольшей угрозы

Лига Чемпионов
Обновлено

И это Эгиналду и Судаков

Коуч Аталанты отметил двух игроков Шахтера, от которых он ожидает наибольшей угрозы

фото - Максим Кучер, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В преддверии матча 2-го тура ЛЧ между "Шахтером" и "Аталантой" в Гельзенкирхене, где "горняки" будут принимать своих соперников, продолжаются предматчевые мероприятия. В частности, предматчевая пресс-конференция тренера бергамаски Гасперини.

- Вы разбирали игру "Шахтера" в подготовке к матчу. Кого именно можете выделить из игроков именно в индивидуальных качествах и почему? - спросил тренера журналист UA-Футбол.

В ответ тот выделил Эгиналду и Судакова как игроков, от которых будет исходить самая большая угроза "Аталанте". И добавил, что "Шахтер" силен командной игрой.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.

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