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Коуч Аталанты отметил двух игроков Шахтера, от которых он ожидает наибольшей угрозы
И это Эгиналду и Судаков
фото - Максим Кучер, UA-Футбол
В преддверии матча 2-го тура ЛЧ между "
- Вы разбирали игру "Шахтера" в подготовке к матчу. Кого именно можете выделить из игроков именно в индивидуальных качествах и почему? - спросил тренера журналист UA-Футбол.
В ответ тот выделил Эгиналду и Судакова как игроков, от которых будет исходить самая большая угроза "Аталанте". И добавил, что "Шахтер" силен командной игрой.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" состоится 2 октября и начнется в 19.45 по Киеву.
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