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"Мы едем туда, чтобы победить". Спортивный директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Астон Виллы
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Астон Виллы".
"Очень приятно, что мы будем играть против очень сильного соперника. Ставки очень высоки, потому что это будет напряженная игра. Выступления последних нескольких недель способствовали тому, что мы едем туда с оптимизмом. Мы едем туда, чтобы победить".
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Бавария" состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.
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