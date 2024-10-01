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"Мы едем туда, чтобы победить". Спортивный директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Астон Виллы

Лига Чемпионов
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Специалист ответил на вопросы журналистов

"Мы едем туда, чтобы победить". Спортивный директор Баварии высказался о матче ЛЧ против Астон Виллы

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Астон Виллы".

"Очень приятно, что мы будем играть против очень сильного соперника. Ставки очень высоки, потому что это будет напряженная игра. Выступления последних нескольких недель способствовали тому, что мы едем туда с оптимизмом. Мы едем туда, чтобы победить".

Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Бавария" состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

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