ЛЧ. Боруссия Д – Селтик 7:1. А гости точно приехали?

Во вторник на "Сигнал Идуна Парк" прошел матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" (Дортмунд) встречалась с "Селтиком". Это было первое за последнее время по настоящему серьезное испытание для коллектива из Глазго.

В первом туре обе команды одержали уверенные победы. "Селтик" дома уничтожил "Слован" – 5:1, а "Боруссия" на выезде не оставила шансов "Брюгге" – 3:0. В последний раз "Селтик" проигрывал еще в марте в местном чемпионате. В 1987 и 1992 годах соперники играли в Кубке УЕФА. Шотландцы начинали с победы, но затем немцы выиграли трижды.

Начало встречи шокировало своей результативностью. Уже на седьмой минуте Эмре Джан хладнокровно реализовал пенальти и вывел хозяев вперед – 1:0. Тем не менее, гостям удалось очень быстро отыграться. Энгельс прострелил в штрафную, а Маэда пробил под правую стойку – 1:1. Шансов у Кобеля в этом эпизоде ​​не было. На этом голевая феерия не завершилась. После передачи Брандта в одно касание в угол ворот пробил Адееми – 2:1. Команды сыграли всего одиннадцать минут, а уже три гола увидели зрители. Такой футбол нам нужен.

Хозяева по счету играли уверенно и на 29-й минуте увеличили свое преимущество. После розыгрыша углового Карим Адееми решился на удар с острого угла и попал в ближний верхний угол – 3:1. Шансов против столь мощного удара у Шмайхеля не было. Этот гол станет украшением второго тура ЛЧ. У "Селтика" с конструктивом были проблемы. Если бы не случайный гол Маэды, то и вообще не о чем было говорить.

В конце первого тайма Энгельс ударил по ноге Адееми и арбитр назначил второй пенальти в ворота "Селтика". Одиннадцатиметровый на этот раз реализовал Гирасси – 4:1. На этом кошмар для гостей не завершился. Адееми из-за пределов штрафной мощно пробил в правый верхний угол – 5:1. Карима сегодня не остановить!

Второй тайм в нашем матче превратился уже в формальность. Хозяева продолжали играть в свое удовольствие и на 66-й минуте забили еще. Гирасси с близкого расстояния расстрелял ворота Шмайхеля – 6:1. Через 13 минут Нмеча мощным ударом из пределов штрафной отправил еще один мяч в ворота бедного Шмайхеля - 7:1. Вот так "Селтик" не проигрывал с марта, а тут сразу 1:7.

В итоге вторая подряд победа в ЛЧ для "Боруссии".

Лига чемпионов. Второй тур

"Боруссия" Д - "Селтик" 7:1

Голы: Джан (7, пен), Адееми (11, 29, 42), Гирасси (39, пен ,66), Нмеча (79) - Маэда (9)

"Боруссия": Кобель – Риерсон, Шлоттербек, Антон, Коуту (Бенсебаини, 61) – Джан, Гросс (Нмеча, 61), Байно-Геттенс, Брандт (Байер, 61), Адееми (Дюранвиль, 48) – Гирасси (Забитцер, 70)

"Селтик": Шмайхель – Джонстон, Трасти, Скейлс, Тейлор (Валье, 46) – Энгельс, Макгрегор, Бернарду (Хатате, 46) – Маэда, Фурухаси (Ида, 63), Кюн (Янг, 63)