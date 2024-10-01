ЛЧ. Ничья при игровом преимуществе швабов во втором тайме. Штутгарт - Спарта 1:1

Лига чемпионов. Второй тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" - "Спарта" 1:1

Голы: Мйо 7' - Кайринен 32'

"Штутгарт": Нюбель, Штенцель (Чейз, 62'), Руо, Шабо, Миттельштадт, Каразор (Туре, 76'), Штиллер, Мйо, Ундав, Левелинг (Ридер, 84'), Демирович (Фюрих, 62').

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"Спарта": Виналь-Енсен, Витик, Панак, Зеленый, Ринеш, Ляци (Садилек, 70'), Кайринен, Пресиадо, Гараслин (Красники, 81'), Рахмани (Олатунджи, 70'), Бирманчевич.

Предупреждения: Штенцель, 12, Кайринен, 32.

Оба соперника в последнее время находились в хорошей форме, поэтому игра ожидалась интересная. Матч начался в спокойном темпе, команды преимущественно играли в центре поля без особых моментов. И неожиданно "Штутгарт" вышел вперед уже на 7 минуте. Немцы разыграли комбинацию на левом фланге, к атаке подключился Миттельштадт, выполнивший свою фирменную подачу в штрафную, где Энцо Мийо в окружении четырех игроков соперника головой замкнул эту подачу.

Сразу на 9 минуте Джейми Левеллинг после индивидуального прохода пробил низом из-за пределов штрафной. Мяч двигался в ближний угол и голкипер без особого труда справился с ударом. После забитого гола "Штутгарт" на время отдал инициативу сопернику, игра проходила преимущественно на половине "швабов".

На 13 минуте "Спарта" создала первый по-настоящему голевой момент. После подачи штрафного удара Витик головой пробил в правую стойку. Ближе к 20 минуте "Штутгарт" вернул себе контроль над мячом, но без особых моментов.

На 27 минуте Майо вывел Ундава фактически лицом к лицу с голкипером, однако немец поселился и потерял момент для удара. Голкипер был бессилен в этой ситуации. По состоянию на 35 минуту владение мячом составляло 65% против 35% в пользу немецкой команды, хотя визуально такое преимущество не ощущалось.

На 39 минуте чехи создали еще один голевой момент – Бирманчевич замыкал подачу с левого фланга, Нюбель уже был бессилен, однако форвард попал в перекладину. Второй раз за тайм немецкую команду спас каркас ворот. Больше интересных моментов в 1 тайме не было. За первую половину игры острее выглядели гости.

На правах хозяев Штутгарт начал 2 тайм гораздо активнее. Однако владение мячом и позиционные атаки особых дивидендов не приносили. На 54 минуте активный Бирманчевич вышел на хорошую позицию для удара, однако пробил низом по центру и Нюбель без труда завладел мячом.

Во второй половине тайма инициатива была полностью на стороне хозяев. На 65 минуте Мийо получил передачу в глубине штрафной, но слишком долго готовился к удару, позволив защитнику его заблокировать. На 71 минуте Стиллер получил подачу с фланга, но пробил не лучшим образом. Штутгарт контролировал мяч, но действительно острые моменты возникали довольно редко. Едва ли не лучший момент для того, чтобы вырвать победу для своей команды упустил на 88 минуте Фабиан Ридер, который метров с 17 пробил в правый угол ворот, однако Виндаль совершил наиболее эффектный сейв матча. О преимуществе "швабов" во 2 тайме говорит статистика: "Штутгарт" нанес 14 ударов против 4 у соперника, 7 ударов в створ ворот против 2 у соперника, подал 8 угловых против 0 у соперников. Однако воплотить игровое и территориальное преимущество немцы не смогли, потому как минимум до следующего тура остаются в нижней половине турнирной таблицы. "Спарта" же в 2 матчах заработала уже 4 очка и в таком темпе имеет хорошие шансы на продолжение борьбы в плей-офф.