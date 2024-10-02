Еще один из ориунди: Шахтер сыграет с сыном аргентинской звезды, поющим гимн Италии

Вы точно заметите Матео Ретеги сегодня против "Шахтера".

Классический бомбардир, 9-ка.

Наблюдая за ним, будто перемещаешься во времени на 20-30 лет назад, когда центрфорварды выходили не зоны освобождать, а сугубо забивать голы.

Батистута и Креспо, Салас и Саморано давили, подстерегали ошибку, не покидали штрафную без удара по воротам.

Ретеги слабее, но его ориентиры в предыдущей эпохе.

A sublime bit of football from Ademola Lookman to set up Mateo Retegui for Atalanta yesterday. pic.twitter.com/tTTZUBZauo — HLTCO (@HLTCO) September 16, 2024

Он даже бьёт по воротам со злостью, будто сетка ему что-то сделала — точно как Батистута за "Фиорентину".

В своем первом сезоне в Серии А он забил 7 голов за слабенькую "Дженоа" и заработал трансфер за 22 млн в "Аталанту", где уже отличился 4 раза в 6 турах. Без пафоса, Матео всегда знает кратчайший путь к голу.

Удивительно, что дорогу в жизни он выбрал самую сложную из тех, что были у аргентинца.

***

Ориунди — не слово, а явление, решавшее судьбы мундиалей.

В конце XIX века Италия столкнулась со страшным перенаселением; кое-где на квадратный километр приходилось по 150-200 человек.

Они уезжали куда глаза глядят — кто-то в США, Австралию, но большинство в Латинскую Америку.

Inmigrantes italianos llegando al Puerto de Buenos Aires, c.1920.

AGN_DDF/ Caja 3241, Inv: 323369. pic.twitter.com/FnDUuKaGKe — Archivo General (@AGNArgentina) August 18, 2018

Их было так много, что в районе Буэнос-Айреса Ла-Бока аж 55% населения оказались выходцами из Генуи и окрестностей. Пятеро из них основали "Бока Хуниорс" - и даже сейчас клуб прозывают "Генуэзцами".

А сколько их было где-то еще?

Креспо, Почеттино, Кавани, Монтеро, Икарди, Пасторе и даже сам Месси по отцу родом из-под Анконы.

Когда в 30-х Бенито Муссолини захотел создать самую мощную футбольную сборную, то первым использовал этот ресурс. Боссы Кальчо ехали в Аргентину и Бразилию, там выискивали знакомые фамилии, предлагали деньги в 5-10 раз больше, чем платили в Байресе.

Ясно, многие соглашались.

И это именно их, потомков эмигрантов XIX века, согласившихся играть за Италию, в Европе назвали ориунди.

Julio Libonatti, jugador de #Newells, convirtió el gol en la final y finalizó como máximo artillero del torneo.



La historia del fútbol ???????????????? https://t.co/uzdBXaLUXj pic.twitter.com/SGNQ21EgEY — Newell’s Old Boys (@Newells) October 30, 2022

Хулио Либонатти был первым — приехал в "Торино" в 1925-м, через год получил паспорт, забил за "Скуадру Адзурру" 15 голов в 17 матчах, но до мундиаля не дотянул по возрасту.

Зато туда поехали другие — Раймундо Орси, Энрике Гуайта, Луис Монти, Амфилоджино Гуаризи, Аттилио Демария. По меньшей мере трое из них — Орси, Гуайта и Монти — стали героями победы на ЧМ-1934.

На счету Орси — три гола, среди них спасительный в финале с Чехословакией. У Гуайты — победный мяч в полуфинале с австрийской Вундертим. А уже Монти по полной оправдал прозвище "Костолом".

Но карета превратилась в тыкву карикатурно быстро.

***

Потомки итальянцев, они же не были итальянцами.

Болельщики чувствовали; считали ориунди наемниками, и тренер Витторио Поццо защищался:

"Если они готовы умереть за Италию — то могут и играть за Италию".

Дело в том, что получив паспорт, ориунди также соглашались на призыв в армию в случае войны, к которой Дуче постоянно всех готовил.

И вот 1935 год, Италия напала на Абиссинское царство в Эфиопии.

Бесславная кампания, которую фашисты выиграли только с применением химического оружия.

Футболистам, тем временем, приказали вместе со всеми явиться в военкоматы, и здесь оказалось, что уроженцы Америки "свои" только на поле. Гуайта вместе с коллегами-ориунди из "Ромы" Алехандро Скапели и Андреасом Сканьяро пешком перешли границу с Францией, покинули семьи и потеряли имущество, лишь бы свалить подальше.

13 de noviembre de 1934.Izquierda-derecha:Vittorio Pozzo, Luigi Bertolini, Giuseppe Meazza, Attilio Ferraris, Pietro Serantoni, Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Eraldo Monzeglio, Carlo Ceresoli, Alejandro Scopelli, Mario Gianni, Giovanni Ferrari, Alfredo Devincenzi, Riccardo Faccio pic.twitter.com/cDve1heHmr — Mavid Data (@maviddata) August 14, 2021

Орси, Демария, Гуаризи — все убежали; остался один Монти, что и неудивительно; этот подкатом мог и десяток абиссинцев поломать.

И так ориунди стали изгоями.

***

Три десятка лет понадобилось, чтобы их простить, и только в конце 50-х произошла вторая попытка.

Гораздо более неудачная, да.

Омар Сивори был, возможно, лучшим нападающим Серии А, однако на ЧМ-1962 он не забил ни разу, как и чемпион мира-1958 в составе Бразилии Жозе Альтафини по прозвищу "Маццола".

Оба имели право играть за Италию из-за предков, и свое решение сменить паспорт Альтафини потом назвал "худшим в жизни".

#OnThisDay nel 1935 nasceva uno dei Bianconeri più forti di sempre: il leggendario Omar #Sivori ????????⚪️⚫️???????? pic.twitter.com/ZrZPpW7Vzc — JuventusFC (@juventusfc) October 2, 2017

Ту Италию в 1962-м при ужасном судействе чуть не убила Чили; из-за кулачных боев и ужасающих подкатов матч в тот же день прозвали "Битвой при Сантьяго".

Впрочем, еще хуже стало через 4 года, когда "Скуадра Адзурра" потерпела унизительное поражение от КНДР.

Как водится, во время разбора полетов виновной признали невестку — то есть, ориунди, - и федерация запретила их навсегда. Более того, клубам еще и легионеров подписывать не давали вплоть до 1980-го, когда после многих просьб разрешили одного иностранца в заявке.

С ориунди бан держался гораздо дольше — вплоть до 2003-го, и вы наверняка помните Мауро Каморанези.

Он не был ключевой фигурой в "Скуадре", но все же выиграл с ней ЧМ-2006.

"Аргентина меня не искала, вот и все. А Траппатони позвонил, предложил. Я взял на размышления 2 месяца, а потом принял. Я остаюсь аргентинцем, но это хорошая возможность для карьеры", - говорил Мауро.

Верный слову, Трактор никогда не пел гимн Италии, чем раздражал тиффози.

А уже когда выиграли Мундиаль, Каморанези еще раз назвал себя аргентинцем, но добавил, что горд играть за Италию, потому что она в его крови.

Согласно архивам, прадед Мауро уехал из Италии в 1873 году, и Роберто Манчини гневался:

"Считаю, что рожденные в Италии имеют право играть за Италию, а те, чьи предки итальянцы, но они родились в других местах, - нет".

Сколько раз он потом оправдывался за это, ставя в основу Жоржиньо и приглашая Ретеги?

"Это так мир изменился за эти годы. Многие наши футболисты из молодежек ушли играть за другие сборные, и в каждой команде есть игроки отовсюду".

Слово не воробей, Роберто.

***

Ну, а влияние Ориунди постепенно росло.

Был Тиаго Мотта — возможно, наиболее европейский из всех; уже упомянутый Жоржиньо, кузнец триумфа на Евро-2020; еще Эдер, Освальдо, Скелотто, Толой.

Когда пригласили Ретеги, то удивило только что он не из Серии А. То есть, Манчини смотрел его прямо в Аргентине, где Матео однажды вышел со скамейки за "Боку", заменив Карлоса Тевеса; впоследствии не заиграл в "Эстудиантесе", "Тальересе", и лишь в "Тигре" стал лучшим бомбардиром лиги с 22 голами.

Матео — не бедняк из 30-х, ехавший за деньгами. Его отец Карлос — тренер сборной Аргентины по хоккею на траве, олимпийский чемпион. Также в этом виде успешна его сестра.

И безусловно лучший бомбардир чемпионата скоро получил бы вызов в Альбиселесте.

Ретеги выбрал Италию, потому что сам так захотел.

Его родственники по матери — сицилийцы, и еще в Аргентине он взял агентом компанию Франческо Тотти.

"Звонок от Манчини стал для меня приятным сюрпризом. Я поверить в это не мог. Я очень горжусь представлять эту страну и сделаю все возможное, чтобы остаться там".

Никакой "Боки" или "Ривера" - в первое же окно после вызова в "Скуадру", Ретеги выбрал скромную "Дженоа", чтобы адаптироваться в Италии и учить язык:

"А как иначе? Надо быть ближе к тренеру, к сборной, раз я хочу за них играть".

Леонель Скалони пожимает плечами: "У нас достаточно игроков на его позицию".

Это точно не то, что хотели бы видеть в Байресе, где на улицах миллионы парней с итальянскими фамилиями. Но Ретеги что до того? Он забивает всё больше, играет за победителя ЛЕ, а в Серии А на уровне с лучшими по голам, ударам, касаниям в штрафной, xG.

Если Италия с ним что-то выиграет — это будет ещё один большой шаг к реабилитации Ориунди.

Вместе с тем, в день, когда Матео промажет, - он услышит всё то, что слышали предшественники. Это к "своим" есть поблажка; к чужаку, ориундо, ее нет. Ты либо герой, либо во всем виноват.

Ретеги поет гимн, но правила распространяются и на него тоже.

Храбрый парень, и небездарный. За таким интересно понаблюдать не только с "Шахтером", но и в последующих матчах и сезонах.