Еще один из ориунди: Шахтер сыграет с сыном аргентинской звезды, поющим гимн Италии

Вы точно заметите Матео Ретеги сегодня против "Шахтера".

Классический бомбардир, 9-ка.

Наблюдая за ним, будто перемещаешься во времени на 20-30 лет назад, когда центрфорварды выходили не зоны освобождать, а сугубо забивать голы.

Батистута и Креспо, Салас и Саморано давили, подстерегали ошибку, не покидали штрафную без удара по воротам.

Ретеги слабее, но его ориентиры в предыдущей эпохе.

A sublime bit of football from Ademola Lookman to set up Mateo Retegui for Atalanta yesterday. pic.twitter.com/tTTZUBZauo