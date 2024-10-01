  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЧ

ФК Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и "Аталантой".

Читайте такжеШахтер – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024

"Горняки" неплохо сыграли против "Болоньи", однако в пятницу допустили осечку на локальной арене, вновь потеряв зачетные пункты в УПЛ. "Шахтер" всеми силами пытается преодолеть непростой период, однако соперники в еврокубках очень сложные. Сможет ли "Шахтер" добыть первую победу в ЛЧ в текущем сезоне? Ринется ли команда Гасперини на ворота Ризныка с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
Бенфика - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.10.2024
yellow-arrow
ЛЧ. Ничья при игровом преимуществе швабов во втором тайме. Штутгарт - Спарта 1:1
yellow-arrow
Шахтер – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости