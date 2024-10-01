Шахтер – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЧ

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и "Аталантой".

"Горняки" неплохо сыграли против "Болоньи", однако в пятницу допустили осечку на локальной арене, вновь потеряв зачетные пункты в УПЛ. "Шахтер" всеми силами пытается преодолеть непростой период, однако соперники в еврокубках очень сложные. Сможет ли "Шахтер" добыть первую победу в ЛЧ в текущем сезоне? Ринется ли команда Гасперини на ворота Ризныка с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев