ЛЧ. ПСВ - Спортинг 1:1. Прогнозируемая ничья

Лига чемпионов. 2 тур

01.10.2024. Стадион Филипс, Эйндховен

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

ПСВ - Спортинг 1:1

"ПСВ": Бенитес, Мауро Жуниор (Карсдорп 65), Фламинго, Боскальи, Дамс, Схаутен, Тил (Ледесма 79), Сайбари (Ланг 65), Бакайоко (Пепи 90+2), Тильман, де Йонг

"Спортинг": Израэль, Дебаст, Инасиу, Диоманде (Куарежма 32), Катамо (Браганса 53), Морита, Юльманн, Сантуш (Гардер 81), Тринкау (Араухо 81), Кенда, Дьокереш

Предупреждения: Мауро Жуниор 22, Тильман 64, Ланг 88 - Кенда 53, Браганса 86

Голы: Схаутен 15 - Браганса 84

В очной битве встречались чемпион Нидерландов "ПСВ" и чемпион Португалии "Спортинг". Учитывая это, понятно, что защита у обеих команд - далеко не проходной двор. Собственно, где-то по этой причине мы увидели такой не слишком зрелищный первый тайм.

У хозяев поля все было под полнейшим контролем. Они хорошо разобрали соперника перед игрой, знали как он будет действовать. Именно поэтому "Спортинг" в первые 45 минут не создал ни одного реального голевого момента. Подопечные Боша "съедали" соперников на всех клочках поля. Ничего не могли поделать гости в атаке.

Да, возможности "ПСВ" тоже можно сосчитать на пальцах одной руки, но однажды футболисты добились желаемого. На 15-й минуте Схаутен красиво, на технику пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч влетел в ворота прямо у левой стойки, поэтому голкиперу что-то сделать было трудно. Классный, а главное важный гол. На этом все. "ПСВ" ушел на перерыв в статусе лидера.

Старт второго тайма прошел тоже за нидерландцами. Казалось, что именно им необходимо отыгрываться. Опасно издали пробивал Сайбари издали. В другой атаке прострел с левого фланга в одиннадцатиметровую зону привел к удару выше ворот от Тила. Еще через несколько минут сумасшедший момент не реализовал ветеран де Йонг. Оказавшись перед вратарем, он не сумел попасть по воротам. Далее великолепные удары имели Тил, Ланг и снова де Йонг.

Словом, «ПСВ» мог закрывать этот матч. Но их нереализация будет стоить очков... Первый звоночек прозвучал в середине тайма, когда провалилась оборона "ПСВ". Куарежма получил столько свободного пространства, что сам не мог поверить этому. Возможно поэтому и запнулся при выходе один-на-один с голкипером. Очень повезло хозяевам.

На 82-й минуте тот же Куарежма неудачно отпасовал своему вратарю, поэтому Бакайоко перехватил мяч, обыграл стража ворот, но не попал по пустым воротам. Еще один упущенный шанс от "ПСВ".

Несмотря на неудачный матч в исполнении "Спортинга", свой главный момент футболисты этой команды все же нашли. На 84-й минуте защитники "ПСВ" не уследили за Брагансой, поэтому он без особых проблем замкнул передачу Араухо. Кстати, гол создали футболисты, которые вышли на замену. Трудно поверить, но гости уже в компенсированное время могли даже вырвать победу. Счастье, что Бенитес потянул выстрел Гардера.

Финальный свисток - 1:1. Где-то прогнозируемая ничья. Но как же нидерландцы сумели "перекусить" атакующую команду Аморима. Если бы реализовали хотя бы один из моментов, созданных во втором тайме, могли бы забирать заслуженные 3 очка.