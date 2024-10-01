Шахтер – Аталанта: вспомните стартовый состав горняков в выездном матче против бергамасков в ЛЧ-2019/20? Квиз от UA-Футбол

2 октября в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 донецкий "Шахтер" в Гельзенкирхене сыграет против "Аталанты".

Это будет третья игра между этими командами. Первая их встреча состоялась в Бергамо на групповом этапе ЛЧ 2019/20. Тогда "горняки" в конце встречи одержали волевую победу 2:1.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Шахтера" в том выездном матче против "Аталанты" в ЛЧ 2019/20. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.