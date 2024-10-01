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Кто из известных футболистов играл за Аталанту? Квиз от UA-футбол

Лига Чемпионов
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Кто из известных футболистов играл за Аталанту? Квиз от UA-футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

В немецком городе Гельзенкирхен "горняки" будут принимать итальянскую "Аталанту".

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Бергамо.

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Аталанту".

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Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 00:01
Какой-то дурак пыцнул что Малиновский и Гомес не играли за Аталанту. Рагуль, не прячься - я знаю что это ты!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 00:01
Какой-то дурак пыцнул что Малиновский и Гомес не играли за Аталанту. Рагуль, не прячься - я знаю что это ты!
Ответить
0
0

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