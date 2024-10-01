Лига Чемпионов
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Кто из известных футболистов играл за Аталанту? Квиз от UA-футбол
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2 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.
В немецком городе Гельзенкирхен "горняки" будут принимать итальянскую "Аталанту".
Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Бергамо.
Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Аталанту".
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 00:01
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