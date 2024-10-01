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Фанаты дортмундской Боруссии во время матча ЛЧ протестовали против реформ УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Вас интересуют только деньги (с)

Фанаты дортмундской Боруссии во время матча ЛЧ протестовали против реформ УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Дортмундские болельщики накануне начала матча Лиги чемпионов "Боруссия" - "Селтик" устроили протест против УЕФА.

Фанаты развернули большой баннер с провокационной надписью:

"УЕФА - мафия. Вам безразличен спорт, вас интересуют только деньги".

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