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Фанаты дортмундской Боруссии во время матча ЛЧ протестовали против реформ УЕФА
Вас интересуют только деньги (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундские болельщики накануне начала матча Лиги чемпионов "Боруссия" - "Селтик" устроили протест против УЕФА.
Фанаты развернули большой баннер с провокационной надписью:
"УЕФА - мафия. Вам безразличен спорт, вас интересуют только деньги".
#BVB fans protest against # UCL reform: Uefa Mafia - You don’t care about the sport - all you care about is money! #BVBCEL pic.twitter.com/3RRZJn9jf2— Patrick Berger (@berger_pj) October 1, 2024
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