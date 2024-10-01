ЛЧ. Слован – Манчестер Сити 0:4. Прогулочно-парковая победа горожан

Матч, в котором все было понятно еще до стартового свистка. Хотя какой-то процент на то, что произойдет чудо, всегда можно оставлять. Команда Пепа Гвардиола вышла стартовым составом в Братиславе и имела одну простую задачу: выиграть матч без особого напряжения и в экономном режиме. Именно это и было выполнено.

Команда Владимира Вайсса, в стартовом составе которой появился украинец Даниил Игнатенко, сразу понимала, насколько серьезный соперник перед ними. Поэтому просто забилась в оборону с надеждой, что удастся отбиться и даже найти свой момент на контратаке. Что интересно, первый момент в матче был именно у них, впрочем удар из-за пределов штрафной площадки от Толича пролетел мимо ворот Ортеги.

А дальше за дело взялись "горожане". Всего 8 минут удалось продержаться "Словану" без пропущенного гола. А дальше был удар от Илкая Гюндогана, который не без рикошета от защитника залетел в сетку ворот Такача. Это достаточно простой гол в исполнении Илкая и он стал первым после его возвращения на "Этихад" этим летом.

Впоследствии преимущество своей команды точным ударом удвоил Фил Фоден, красиво получилось пробить у воспитанника "Манчестер Сити". И на 15-й минуте уже можно было давать финальный свисток, серьезно. В дальнейшем гости перешли в суперэкономный режим, контролировали мяч и не очень активно бежали забивать гол. Зато пока мяч у них, соперник атаковать не может. По такому рецепту был сыгран почти весь матч.

Даниил Игнатенко, к слову, не мог сильно помочь своей команде, зато лишь одна из его передач была неточной. В пас он играл точно, а когда играешь против "Сити", то большего от тебя и не требуют в принципе. На 63-й минуте он покинул поле и прямо чего-то плохого о его игре не скажешь, но и хвалить не за что, как и всех его одноклубников.

Еще в первом тайме "горожане" трижды пробили в каркас ворот, Фоден и Доку особенно старались, но не везло им. Зато во втором тайме свой гол наконец нашел Эрлинг Холанд. Льюис вывел его на свидание с вратарем точным пасом, норвежец обошел Такача и покатил круглого в пустые ворота. Впоследствии вместо Эрлинга на поле появился молодой Джеймс Макети и что важно, ему также удалось отличиться голом. Для такого футболиста это особенно важно. Точная передача от Фодена в штрафную площадку и Макети просто расстреливал вратаря. Точный удар и уже 0:4.

Далее последовало еще больше замен от Пепа Гвардиолы, который хотел поберечь силы своих игроков накануне очередного тура АПЛ. В матче все было понятно и дальше все просто доигрывали. Это 25-й матч для "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов подряд, в котором они не проигрывают. Это самая длинная беспроигрышная серия в турнире для одной команды, новый рекорд установлен. С этим их и поздравляем. "Слован" и его болельщики все равно радовались после финального свистка, потому что не так важен результат, как сам факт того, что их команда дошла до основного этапа.

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

Стадион: "Тегельне Поле" (Братислава)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

"Слован" — "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Гюндоган (8), Фоден (15), Холанд (58), Макети (74)

"Слован": Такач — Блекман, Кашия, Байрич, Виммер — Саввидис, Игнатенко (Соке, 63) — Толич (Паушек, 78) — Барсегян (Мак, 85), Стрелец (Марчелли, 78), Вайсс (Зуберу, 63)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис (Макети, 60), Аканджи (Диаш, 61), Стоунз, Гвардиол (Уокер, 78) — Нуньес, Гюндоган — Савиньо, Фоден (Грилиш, 78), Доку — Холанд

Предупреждения: нет.