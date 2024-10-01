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Статистические порталы определились с оценками Игнатенко за матч ЛЧ против Манчестер Сити

Лига Чемпионов
Обновлено

Оценки за матч

Статистические порталы определились с оценками Игнатенко за матч ЛЧ против Манчестер Сити

Фото: twitter.com/girondins

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 октября состоялся матч второго тура Лиги чемпионов "Слован Братислава" - "Манчестер Сити".

Украинец Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 63 минуты.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру нашего соотечественника в 6.3 (Sofascore) и 5.6 (Whoscored)

Даниил сделал 21 касание к мячу, отдал 94% точных передач и 2 раза потерял мяч.

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Манчестер Сити Слован (Братислава) Данил Игнатенко
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