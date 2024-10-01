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ЛЧ. Арсенал – ПСЖ 2:0. Саутгейтбол на стероидах

Лига Чемпионов

Лондонцы берут первую победу в турнире

ЛЧ. Арсенал – ПСЖ 2:0. Саутгейтбол на стероидах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 2-й тур

Лондон, Эмирейтс

Арсенал – ПСЖ 2:0

Голы: Хавертц 20, Сака 35

Арсенал: Райя – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер (Кивер, 46) – Мартинелли, Райс, Парти (Мерино, 64), Сака (Льюис-Скелли, 90+2) – Хавертц, Троссард (Габриэл Жезус, 74).

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Жоау Невеш, Витинья (Фабиан Руис, 64), Заир-Эмери – Ли Кан Ин, Дуэ (Коло-Муани, 64), Барколя

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