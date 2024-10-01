ЛЧ. Интер – Црвена Звезда 4:0. Ротация и довольно равные 58 минут не помешали нерадзурри разгромить сербов

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Црвена Звезда" 4:0

Голы: Чалханоглу 11, Арнаутович 59, Лаутаро Мартинес 71, Тареми 81 (пен.)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай (Ачерби 64), Бастони (Биссек 74), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 70), Зелински, Мхитарян (Фраттези 64), Аугусто, Тареми, Арнаутович (Лаутаро Мартинес 64)

"Црвена Звезда": Глазер, Сеол, Джига, Спахич, Дркушич (Родич 89), Крунич (Далсио 89), Элшник, Силас (Дуарте 69), Максимович (Радоньич 70), Олайинка, Ндиайе (Л. Илич 69)

Предупреждения: Мхитарян 15, Де Фрай 48 - Элшник 59

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

В сентябре "Интер" так и не смог связать две победы во всех турнирах. Даже не смог связать два положительных матча. Проиграв дерби впервые после шести побед в нем, потеряв очки в лиге в Монце. Потому клуб даже устроил экстренное заседание с главным тренером Симоне Индзаги. После чего выиграл в лиге в гостях у "Удинезе", хотя и с вопросами, со счетом 3:2. Ну а сегодня уверенно закрепил ту победу.

Шанс закрепить ту победу, как и 0:0 в первом туре основного раунда Лиги Чемпионов в гостях с "Манчестер Сити", был замечательный. "Црвена Звезда" в своей лиге выносит всех, в основном раунде ЛЧ второй сезон подряд, в первом туре нынешнего поборолась дома с "Бенфикой" и уступила с разницей в один мяч (1:2). Но все же это одна из слабейших команд нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Ее тренер Владан Милоевич даже жаловался на травмы и усталость игроков, потому не пожелал тренироваться на "Сан Сиро". В таком состоянии даже странно, что сербы продержались 58 минут.

А держались они, кстати, очень неплохо. Почти на равных. По ударам по воротам уступали лишь со счетом 8:9. Пропустили блестящий штрафной удар Чалханоглу, также Глазер спас от выхода Мхитаряна один-на-один. Генрих также пробил выше с отличной позиции. Но и Зоммер выиграл выход один-на-один у Силаса, Максимович чуть не попал слета из левой части штрафной, Элшник замкнул в ее центре неточно.

Развалил "Звезду" провал бывшего игрока "Милана" Раде Крунича. Он просто позволил Тареми отобрать, а тот прострелил на Арнаутовича. Запасные форварды "Интера" сегодня подменяли Маркуса Тюрама и Лаутаро Мартинеса и справились отлично. Далее еще и Аугусто вышел на вратаря (Глазер спас), Тареми обокрал уже Спахича и оставил Лаутаро, иранец в итоге и забил свой первый гол за клуб - с пенальти.

Без Лаутаро, Тюрама, травмированного Бареллы, Дармиана, Димарко "Интер" справился отлично. Добыв пятую победу в шести последних домашних матчах Лиги Чемпионов при одной ничьей. Еще и набрал разницу мячей. А "Црвена Звезда" не забивает после 18-ти матчей подряд с голами во всех турнирах, проигрывает шестой гостевой матч подряд в ЛЧ, во всех пропустив более одного мяча. Это не ее турнир.