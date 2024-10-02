Мрачный город с великолепным стадионом. Как выглядит Гельзенкирхен перед матчем Шахтера – ФОТО

"Шахтер" продолжает исследовать европейский рынок. После не слишком удачной с финансовой точки зрения еврокампании в Варшаве, а затем последующей успешной в Гамбурге "горняки" решили остаться именно в Германии. Однако поменяли город. Согласно слухам, на финишной прямой решали между Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном. В итоге выбрали последнего. И не просто так.

Уже несколько раз "Шахтер" в своих социальных медиа отмечал родство с "Шальке", ведь обе команды происходят из городов, которые раньше были мощными игроками на рынке угля. Даже тоннель подтрибунки стадиона "Арена АуфШальке" выполнен в стиле шахты. Потому выбор сделал сам себя.

???? Просто неймовірний вихід команд на поле «Арени АуфШальке» тунелем у стилістиці вугільної шахти ⚒



???? #Shakhtar #UCL ⭐️ pic.twitter.com/Vg2RDlaUg8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2024

Сегодня мы покажем вам, как выглядел Гельзенкирхен за день до матча против "Аталанты". За день до дебюта "Шахтера" на очередном (после 2014 года) "домашнем" стадионе.

Путешествие по Гельзенкирхену начинается с вокзала. Он построен недавно, и ничем не отличается от других в этой местности. А расположен населенный пункт в регионе Северный Рейн-Вестфалия на Западе Германии.

К этому фото следует добавить, что Гельзенкирхен во время Второй мировой войны практически полностью был уничтожен. Рурский угольный бассейн – это была одна из ключевых промышленных точек Третьего рейха, а соответственно – одна из главных целей войск союзников. Поэтому многие города в этом регионе после середины прошлого века были построены практически с нуля.

И все они чем-то схожи между собой. Дома в виде коробок, без особого дизайна и с горьким привкусом серости. Так выглядит центральная пешеходная улица Гельзенкирхена. И практически аналогичную вы можете найти в Дортмунде, Дуйсбурге или Бохуме.

Возможно, поэтому “Шахтер” и решил проживать в Дюссельдорфе – столице Северной Рейн-Вестфалии, одном из самых ярких и богатых городов Германии. Добираться нужно больше 60 километров. Иногда может быть проблемно. Как, к примеру, перед тренировкой вчера. На трассе произошла авария, повлекшая за собой пробки. Поэтому команда опоздала на пресс-конференцию и непосредственно занятия.

Историки заявляют, что название города Гельзенкирхен происходит от выражения "город тысячи огней". Но здесь далеко не ярко. Пасмурная погода, которая будет и во время матча, заставляет скучать по лучам солнца. Оно здесь на регулярной основе будет (в лучшем случае) в мае.

Однако, как и в вышеупомянутом Дортмунде, среди серых коробок есть и достопримечательности, выделяющиеся из этой архитектурной мороки. К примеру, бывшее здание почты.

Или вот эта церковь, также построенная в 50-х годах XX века.

Одна из центральных площадей города смотрится следующим образом.

А это будка, в которой продают аналог наших дерунов.

Но главное, что мы не увидели, это атмосферы футбола. Здесь же состоится матч Лиги чемпионов! Того, чего здесь не было больше пяти лет. Но во время прогулки мы не увидели ни афиш, ни намеков на игру. Даже итальянских болельщиков не было (хотя, возможно, они прибудут в день игры). Ибо в том же Дортмунде фанаты "Селтика" еще день до матча (30 сентября) в пабах во всю буянили своим особым шотландским акцентом.

Собственно, если вспомнить Евро-2024, то оно и неудивительно. Английские фанаты жаловались на Гельзенкирхен, считая его полным антиразвлекательным провалом.

И именно с центральной площади (можно и с вокзала) мы отправляемся в основную достопримечательность города – “Арена АуфШальке”. Современный стадион, у которого есть также сплошная крыша. Здесь, кроме футбольных матчей, проводят концерты самые большие звезды ХХ века. Та же Тейлор Свифт или легендарные “Рамштайн” и кучу других артистов собирали здесь полный стадион по несколько дней подряд.

Дорогая недолгая, после чего нас встречает арена. Внутри – уютно, без ветра и дождя. Хотя на улице – не слишком приятная погода. Стадион вмещает более 60 тысяч человек.

Конечно, аншлага на “Аталанте” не стоит ожидать. Да и вообще "Шахтеру" не слишком повезло с жеребьевкой, учитывая сугубо сторону финансовой выгоды. Однако параллельно "горняки" привлекают украинских фанатов, которых в прошлом году в Гамбурге было не так много. Например, выдают бесплатные билеты местным украинским организациям, который передают их нашим беженцам. Поэтому если у вас есть возможность сходить на стадион и повести, например, своих детей – обращайтесь в местные пункты сбора. Там должны знать информацию.

Сам же Гельзенкирхен как город рад принять такие матчи. Немного мрачное место наберется хоть и не тысячи огней, но радости от украинских, итальянских, французских и швейцарских болельщиков. А если Шахтеру хорошо пойдет, то еще и в феврале-марте можно будет расширить географию импорта положительных эмоций.

Но, конечно, это лишь определенный процент города. И больше его центральная часть. Каждый такой населенный пункт скрывает в себе много приятных секретов. И Гельзенкирхен тоже. На этот раз мы его показали таким, каким видит его футбольный турист.

Все фото: UA-Футбол