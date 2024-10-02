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Дулуб: Раньше Шахтер был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, а сейчас напоминает футзальную команду
Бывший тренер Карпат и ЛНЗ – о втором матче Шахтера в ЛЧ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Олег Дулуб считает, что "Шахтер" играет ниже своего уровня и имеет проблемы с дисциплиной.
“У “Шахтера” сейчас спад, но он когда-нибудь закончится. У "Аталанты" очень качественные и дисциплинированные игроки и тренер. У "Шахтера" в последнее время проблемы с игровой дисциплиной.
Однозначно будет тяжело, но давайте вспомним прошлые сезоны, когда "горняки" могли выстрелить в любой момент. Учитывая контекст всех событий, ничья будет удачным результатом”.
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"Что я думаю о футболе Пушича? Это все равно, что сравнивать стиль игры "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуля" Клоппа. У меня больше лежит сердце к "Ливерпулю" Клоппа, где была скорость и агрессия. Раньше "Шахтер" был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, когда ему давали только метр пространства.
А сейчас "Шахтер" напоминает футзальную команду: скоростных атак нет, все строится через контроль. А если не варьировать тактику, то наступает фаза стагнации, где результат приносит только мастерство отдельных футболистов, того же Бондаренко. Сейчас не самый удачный период для "Шахтера", – резюмировал специалист.
Уже в сентябре Дулуб мог вернуться в УПЛ – он был среди кандидатов на тренерский пост "Оболони".
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