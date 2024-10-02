  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Дулуб: Раньше Шахтер был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, а сейчас напоминает футзальную команду
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: Раньше Шахтер был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, а сейчас напоминает футзальную команду

Лига Чемпионов
Обновлено

Бывший тренер Карпат и ЛНЗ – о втором матче Шахтера в ЛЧ

Дулуб: Раньше Шахтер был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, а сейчас напоминает футзальную команду

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Олег Дулуб считает, что "Шахтер" играет ниже своего уровня и имеет проблемы с дисциплиной.

“У “Шахтера” сейчас спад, но он когда-нибудь закончится. У "Аталанты" очень качественные и дисциплинированные игроки и тренер. У "Шахтера" в последнее время проблемы с игровой дисциплиной.

Однозначно будет тяжело, но давайте вспомним прошлые сезоны, когда "горняки" могли выстрелить в любой момент. Учитывая контекст всех событий, ничья будет удачным результатом”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Что я думаю о футболе Пушича? Это все равно, что сравнивать стиль игры "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуля" Клоппа. У меня больше лежит сердце к "Ливерпулю" Клоппа, где была скорость и агрессия. Раньше "Шахтер" был агрессивным, атакующим и умел создавать моменты, когда ему давали только метр пространства.

А сейчас "Шахтер" напоминает футзальную команду: скоростных атак нет, все строится через контроль. А если не варьировать тактику, то наступает фаза стагнации, где результат приносит только мастерство отдельных футболистов, того же Бондаренко. Сейчас не самый удачный период для "Шахтера", – резюмировал специалист.

Уже в сентябре Дулуб мог вернуться в УПЛ – он был среди кандидатов на тренерский пост "Оболони".

По теме
yellow-arrow
Тренер Бреста после победы над Зальцбургом: Шесть очков после двух игр, кто бы мог подумать
yellow-arrow
Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Сити сравнялся с самой длинной беспроигрышной серией в истории Лиги чемпионов
Шахтер (Донецк) Олег Дулуб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
килия12 (Одесса)
02.10.2024 в 09:40
В черноморец его нужно вместо физрука.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
килия12 (Одесса)
02.10.2024 в 09:40
В черноморец его нужно вместо физрука.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости