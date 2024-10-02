Микель Артета о победе над ПСЖ: Это создает особые европейские вечера против больших клубов

Вчера "Арсенал" добыл первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, переиграв дома "ПСЖ" со счетом 2:0. После матча главный тренер "канониров" Микель Артета подчеркнул, что во втором тайме соперник сумел приспособиться к игре его подопечных и поэтому его команде не удалось реализовать больше возможностей в этой встрече.

"То, как мы играли в первом тайме, насколько были решительными и смелыми, мы снова продемонстрировали качества против такого соперника и доминировали, забив два гола. Второй тайм, возможно, отличался от предыдущего по слаженности наших действий. У нас было три отличные возможности забить третий гол, и, наверное, это могло бы убить игру, но этого не произошло. Это также их заслуга: изменения и адаптация, которую они сделали, заставили нас снова играть на другом участке поля, и у нас было больше проблем после этого. Я думаю, что это создает особые европейские вечера против больших клубов. Эта вера - это то, что поднимает энергию и дух каждого. Прежде всего, это вера в то, что ты можешь противостоять этим невероятным командам и имеешь очень хорошие шансы победить их, и что ты достаточно хорош, чтобы победить их. Я думаю, что это будет очень полезно", - заявил Микель Артета.

Добавим, что следующий свой матч "Арсенал" проведет в Премьер-лиге 5 октября дома против "Саутгемптона".