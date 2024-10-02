Тренер Штутгарта о ничье со Спартой: У нас было достаточно моментов, чтобы забить гол, необходимый для победы

Вчера "Штутгарт" на своем поле сыграл вничью с пражской "Спартой" со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "швабов" Себастьян Хёнесс поделился впечатлениями от такого результата.

"Обе команды имели моменты в первом тайме. "Спарта" играла именно так, как мы и ожидали. Они были хорошо организованы, агрессивны к мячу и очень компактны. Несмотря на то, что мы повели в счете, нам не удалось навязать свою игру в первом тайме. Во втором тайме это было в основном одностороннее движение к их воротам. У нас было достаточно моментов, чтобы забить гол, необходимый для победы. К сожалению, мы не получили свою награду. Мы должны научиться принимать правильные решения в последней трети", - заявил Хёнесс.

Добавим, что следующий свой матч "Штутгарт" проведет в Бундеслиге 6 октября дома против "Хоффенхайма".