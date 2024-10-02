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Тренер Штутгарта о ничье со Спартой: У нас было достаточно моментов, чтобы забить гол, необходимый для победы
Первая победа на турнире для швабов пока откладывается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Штутгарт" на своем поле сыграл вничью с пражской "Спартой" со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "швабов" Себастьян Хёнесс поделился впечатлениями от такого результата.
"Обе команды имели моменты в первом тайме. "Спарта" играла именно так, как мы и ожидали. Они были хорошо организованы, агрессивны к мячу и очень компактны. Несмотря на то, что мы повели в счете, нам не удалось навязать свою игру в первом тайме. Во втором тайме это было в основном одностороннее движение к их воротам. У нас было достаточно моментов, чтобы забить гол, необходимый для победы. К сожалению, мы не получили свою награду. Мы должны научиться принимать правильные решения в последней трети", - заявил Хёнесс.
Добавим, что следующий свой матч "Штутгарт" проведет в Бундеслиге 6 октября дома против "Хоффенхайма".
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