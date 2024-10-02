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Манчестер Сити сравнялся с самой длинной беспроигрышной серией в истории Лиги чемпионов
Горожане устанавливают новые рекорды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" без проблем переиграл на выезде "Слован Братислава" со счетом 0:4. Подопечные Пепа Гвардиолы имеют уже четыре очка, однако смогли установить интересное достижение в еврокубке.
Как сообщает Opta Analyst, "горожане" сравнялись с самой длинной беспроигрышной серией в истории Лиги чемпионов, которая составляет 25 матчей. Со времени ответного полуфинала 2021-22 годов против "Реала", "Ман Сити" не проигрывал в ЛЧ. После поражения на "Сантьяго Бернабеу" 4 мая 2022 года со счетом 3:1, подопечные Гвардиолы продолжили беспроигрышную серию из 25 матчей, в которых одержали 17 побед и восемь раз сыграли вничью. Первым такое достижение установил "МЮ", который не проигрывал с 19 сентября 2007 года по 5 мая 2009 года.
Добавим, что "Манчестер Сити" сможет превзойти этот показатель 23 октября в домашнем поединке против пражской "Спарты".
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