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Алонсо минимально переиграл Фонсеку. Байер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов

Тяжёлая победа

Алонсо минимально переиграл Фонсеку. Байер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" одержал минимальную победу над "Миланом" во втором туре Лиги чемпионов.

Решающий гол за "фармацевтов" забил во втором тайме Виктор Бонифейс.

После двух сыгранных матчей "Байер" набрал 6 очков в турнирной таблице, "Милан" - 0.

2-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 1-е октября

Германия, Леверкузен. Стадион "Бай-Арена"

"Байер" (Германия) - "Милан" (Италия) 1:0

Гол: Бонифейс 51

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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