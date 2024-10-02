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Алонсо минимально переиграл Фонсеку. Байер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча
Тяжёлая победа
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" одержал минимальную победу над "Миланом" во втором туре Лиги чемпионов.
Решающий гол за "фармацевтов" забил во втором тайме Виктор Бонифейс.
После двух сыгранных матчей "Байер" набрал 6 очков в турнирной таблице, "Милан" - 0.
2-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 1-е октября
Германия, Леверкузен. Стадион "Бай-Арена"
"Байер" (Германия) - "Милан" (Италия) 1:0
Гол: Бонифейс 51
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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