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Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

UA-Футбол

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Сегодня, 2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов-2024/25 между "Шахтером" и "Аталантой". Поединок пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".

Обе команды стартовали в еврокубковом турнире с нулевой ничьей. Дончане поделили очки с "Болоньей" (0:0), а бергамаски с "Арсеналом" (0:0).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
02.10.2024
Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
"Шахтер" 19:45 "Аталанта"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Шахтер – Аталанта
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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