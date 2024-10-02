Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Сегодня, 2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов-2024/25 между "Шахтером" и "Аталантой". Поединок пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".

Обе команды стартовали в еврокубковом турнире с нулевой ничьей. Дончане поделили очки с "Болоньей" (0:0), а бергамаски с "Арсеналом" (0:0).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур

02.10.2024

Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

"Шахтер" 19:45 "Аталанта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1