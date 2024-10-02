Тренер Бреста после победы над Зальцбургом: Шесть очков после двух игр, кто бы мог подумать

Вчера "Брест" сотворил настоящую сенсацию, разгромив на выезде "РБ Зальцбург" со счетом 0:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "пиратов" Эрик Руа сказал, что болезненное поражение в минувшие выходные от "Осера" стало катализатором той игры, которую продемонстрировали его подопечные в Австрии.

"После такого [поражения от "Осера"] иногда нужна хорошая пощечина, чтобы встать на ноги. И главное - не упасть, а подняться и идти дальше. Это то, что мы делали сегодня вечером. Так что это правда, что я очень счастлив, уже за игроков. Я очень рад за клуб и это было замечательное приключение для нас. Шесть очков после двух игр, кто бы мог подумать?

Мы должны оставаться очень скромными. Потому что это правда, что матч мог измениться. Нам было трудно, я думаю, в последней четверти первого тайма. Эта команда доставила нам много хлопот. Мы знали их качества. Возможно, их слабые стороны тоже, но прежде всего их качества. Там было много хороших техничных игроков, которые могли быстро выходить вперед, но в то же время они умели комбинировать. Мы видели это, в частности, на их левом фланге, где они постоянно меняли игроков и бросали их вперед, и у нас были небольшие проблемы. Но мы не сломались. Прежде всего, у нас была смелость. Но также и качество. А также Марко (Бизот), который был ключевым игроком от пропущенного гола", - заявил Эрик Руа.

Добавим, что следующий свой матч в Лиге чемпионов "Брест" сыграет 23 октября дома против леверкузенского "Байера".