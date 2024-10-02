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Кураж шмелей. Боруссия Д - Селтик 7:1. Видео голов и обзор матча

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Уничтожение подопечных Роджерса

Кураж шмелей. Боруссия Д - Селтик 7:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" разгромила шотландский "Селтик" в Лиге чемпионов со счётом 7:1.

На гол Маэды на 9-й минуте немецкий клуб ответил забитыми мячами Джана, Адейеми (хет-трик), Гирасси (дубль) и Нмечи.

После двух сыгранных матчей турнира "Боруссия" возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков из 6.

Лига чемпионов. Второй тур

Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк".

"Боруссия" Д - "Селтик" 7:1

Голы: Джан (7, пен), Адееми (11, 29, 42), Гирасси (39, пен ,66), Нмеча (79) - Маэда (9)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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