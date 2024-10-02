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Кураж шмелей. Боруссия Д - Селтик 7:1. Видео голов и обзор матча
Уничтожение подопечных Роджерса
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" разгромила шотландский "Селтик" в Лиге чемпионов со счётом 7:1.
На гол Маэды на 9-й минуте немецкий клуб ответил забитыми мячами Джана, Адейеми (хет-трик), Гирасси (дубль) и Нмечи.
После двух сыгранных матчей турнира "Боруссия" возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков из 6.
Лига чемпионов. Второй тур
Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк".
"Боруссия" Д - "Селтик" 7:1
Голы: Джан (7, пен), Адееми (11, 29, 42), Гирасси (39, пен ,66), Нмеча (79) - Маэда (9)
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