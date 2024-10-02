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Астон Вилла – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Астон Вилла – Бавария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первое участие "Астон Виллы" в Лиге Чемпионов за более чем 40 лет не могло начаться лучше. В первом туре подопечные Унаи Эмери разгромили "Янг Бойз" (3:0), на какое-то время залетев на топ верхней таблицы еврокубка. Но чтобы там задержаться, "вилланам" нужно на уровне играть с командами уровня "Баварии". Закалка Премьер-лигой позволяет бирмингемцам без страха ожидать их в гости, хотя нынешняя форма оппонента не может не пугать.
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"Бавария" по итогам первого тура вознеслась на самый верх таблицы, поглумившись над загребским "Динамо" (9:2). Гарри Кейн в пешеходной манере оформил покер, благодаря чему стал лучшим голеадором ЛЧ среди англичан в истории. Но не факт, что Кейна смогут с этим поздравить на "Вилла Парк". Гарри на выходных получил травму голеностопа в матче с "Байером" (1:1). Это была первая игра мюнхенцев в сезоне, которую они не выиграли. На бумаге не самый впечатляющий итог на фоне 20 голов в 3 матчах до того. Но на деле это было довольно устрашающе: "красные" полностью разнесли Леверкузен прессингом, допустили лишь 0.12 xGА и, хотя и не создав множество голевых шансов, целиком и полностью контролировали ход поединка, и должны были бы обыгрывать чемпиона. Впрочем, и сегодня никто не обещает легкой прогулки для подопечных Венсана Компани.
Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
2 октября. 22:00. Бирмингем. "Вилла-Парк"
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 1
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