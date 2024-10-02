То в жар, то в холод. Способен ли Шахтер воспользоваться перестройкой и нестабильностью Аталанты?

За последние месяцы "Аталанта" дважды ощущала себя "в раю", "в стране мечты", о чем говорили ее представители. В конце мая, когда разгромила "Байер" в финале Лиги Европы и взяла свой первый трофей с 1963-го года, и в середине сентября, когда открыла полностью свой реконструированный стадион. Однако между этими событиями и после второго бергамцы переживают тяжелые будни. Которых не ожидали.

Ленивое бессмертие

Насколько важны эти два события? Построить свой стадион в Италии практически невозможно. Власти вставляют все палки в колеса, пытаясь помешать этому. Потому даже такие гранды как "Милан", "Интер", "Рома", "Наполи", "Лацио" еще не начали физически строить. Хотя все они очень хотят, создают компании, проекты, покупают землю или готовят свою, говорят с муниципалитетами. То есть усиленно пытаются.

Из нынешних команд Серии А построить свой стадион удалось лишь "Ювентусу", "Удинезе" и вот теперь "Аталанте". Потому последняя настолько рада, потому Генеральный директор и сын владельца клуба Лука Перкасси называет 25-тысячный "Гевисс Стадиум" "шедевром" и "памятником" всей работе, проведенной годами в клубе.

Крайне важен и трофей. С 2016-го года "Аталанта" с ограниченным бюджетом (в последние сезоны он восьмой с 60-ю миллионами евро, но все еще на треть меньше, чем даже у четвертого места в лиге) работает великолепно. Трижды подряд была третьей в лиге, трижды - в финале Кубка Италии, забивала 98 мячей в лиге за сезон - больше, чем любая другая команда Серии А с сезона 1951/52. Но трофеи не брала.

Клуб чувствовал, что давно заслужил этот трофей. Все любители андердогов, Золушек и все, кто уважает отличную продуманную работу при скромных средствах, чувствовали, что "Королева провинциалов" давно заслужила надеть на себя столичную корону. Потому игрок команды Эдерсон заявил, что теперь все причастные к этому трофею стали "бессмертными" в Бергамо.

Проблема как раз в этой "бессмертности". Ведь после Скудетто "Наполи", первого за 33 года, его игроки произносили точно то же слово - "бессмертные". И сразу после этого оглушительно провалились, заняв десятое место. Уже не было мотивации, игроки уже не хотели работать, думали, что добьются всего легко, да и вряд ли уже нужно чего-то добиваться после "бессмертия". "Аталанте" угрожает то же.

Летом творец всех ее команд в последние восемь лет Джан Пьеро Гасперини был близок к уходу в тот же "Наполи". Приводя весьма скандальную аналогию о семейной жизни с женой и детьми, но встречей с невероятно красивой женщиной, которая манит и к которой хочется уйти. В итоге не ушел, но время на подготовку к сезону было потеряно. А возможно, Гасп потерял мотивацию, хотя бы частично.

Подготовку к сезону "Аталанта" с новым главой скаутской службы Дарио Росси, пришедшим из "Болоньи", проспала. Сам Гасперини признал, что не ожидал, что после такого успешного сезона (а бергамцы стали в лиге четвертыми) придется настолько менять состав, терять игроков. Он надеялся сохранить структуру и с ней замахнуться на следующий уровень. Но вместо этого пришлось практически строить новую команду.

И строить начали в августе. При том, что в команде числились всего два латераля, один чистый форвард, четыре здоровых центральных защитника, форварда купили лишь когда тяжелейшую травму "крестов" получил свой единственный - Джанлука Скамакка. Такую же еще в начале июня получил и защитник Джорджо Скальвини, но еще одного центрдефа Коссуну взяли в аренду лишь в самом конце августа.

Демарш системообразующего игрока Тона Коопмейнерса с отказом от тренировок и требованиями трансфера в "Ювентус" начался еще в июне и продолжался до конца лета, но вместо него никого даже близко на него похожего не взяли. Такой же демарш автора хет-трика в финале Лиги Европы Адемолы Лукмана также застал врасплох. Последний в итоге вернулся, но не злятся ли на него теперь тренеры и другие игроки?

Также вдруг в августе потребовал уйти первый вратарь в прошлогодней Лиге Европы и в начале нынешнего сезона во всех турнирах Хуан Муссо. Ему захотелось быть вторым вратарем в мадридском "Атлетико".

Удивил и профиль новичков. Рауль Белланова ныне в сборной Италии, но в своей карьере уже был изгнан из "Милана", этой же "Аталанты", ничего не показал в "Интере". Марко Брешианини также был изгнан из "Милана", а в предыдущем сезоне вылетел с "Фрозиноне" из Серии А. Сулемана чуть не вылетел с "Кальяри". Причем оба далеко не всегда играли в стартовых составах аутсайдеров - 24, 16 матчей лиги из 38-ми.

Николо Дзаньоло - бывший талант с буйным характером, провалился в "Астон Вилле" и "Галатасарае" и вообще по своему ленивому стилю не подходит к изнуряющей игре Гасперини совершенно. Он уже травмировался дважды. Лазар Самарджич очень техничен, но медлителен, также по стилю противоположен Гаспу. Хуан Куадрадо предыдущий сезон провел между скамьей запасных и лазаретом "Интера".

И здесь не видна скаутская подготовка. Самарджича и Брешианини в последний момент выхватили из-под носа других грандов. Дзаньоло и Куадрадо выглядят паническими подписаниями. А новый защитник Бен Годфри из "Эвертона" уже также травмировался, да и кажется, что Гасперини ему не доверяет. Ведь даже при его присутствии в заявке в центре обороны играли опорник Де Роон и латераль Куадрадо.

"Мы думали, что с победой в Лиге Европы команда уже построена и можно строить на этом фундаменте. Но вместо этого мы привели много новых игроков, немало из них - поздним летом, и такое мы не планировали".

Вот и вышло, что на первые матчи сезона "Аталанта" заявляла 13 взрослых полевых игроков первой команды. А сейчас на матч с "Шахтером" везет "аж" 15 таких плюс пятерых из юношеской. Вот и вышло, что Гасперини говорит о "полной перестройке" и "закладке нового фундамента", предупреждая, что команду еще несколько месяцев "будет бросать то в жар, то в холод".

Вот и выходит худшая оборона в Серии А с начала сезона с 12-ю пропущенными в шести матчах. И 12-ое место в ней по набранным очкам с семью при уже трех поражениях. Вот и выходят шесть пропущенных с начала сезона во всех турнирах в начале второго тайма, между 46-59 минутами. Вот и выходят заявления СМИ о "поисках новой "Аталанты", поисках самоидентификации и стабильности.

Жар и холод

Во что может бросить "Богиню" в матче против "Шахтера"? Неясно. От "Интера" в гостях она пропустила по два мяча в начале каждого из таймов и завершила с 0:4. Против "Лечче" в гостях начала натужно, но к середине первого тайма высвободилась и завершила с 4:0. Против новичка лиги "Комо" дома начала мощно, забила, но после 18-ти минут растворилась и должна была проигрывать со счетом не 2:3, а где-то 1:6.

Она возила "Реал" в Суперкубке УЕФА так, что Карло Анчелотти согласился со старым сравнением Хосепа Гвардиолы игры против нее с визитом к стоматологу. Но не реализовала в первом тайме, пропустила два во втором и проиграла. Возила и "Арсенал" дома в Лиге Чемпионов две недели назад, но создала с игры очень мало, пенальти не реализовала, еще и должна была пропускать дважды.

"Торино" она проиграла в ярчайшем открытом матче с обоюдными атаками, не реализовав пенальти в добавленное время. От поражения от "Болоньи" в эту субботу она сама спаслась на 90-ой минуте. Хотя играла с 51-ой в численном большинстве и обязана была забивать больше одного, но создала мало даже против десятерых соперников. Как и в первом тайме против 11-ти.

Против "Фиорентины" дома она отыграла неудачный первый тайм, но выцарапала преимущество в нем, выйдя с 0:1 на 2:1 на последних минутах, и четко удержала победу во втором тайме. Даже должна была забивать больше.

Она и вправду выглядит несбалансированной, будто ее бросает то в жар, то в холод. Ее физическая готовность далеко не лучшая, Гасперини даже говорит об опустошенности в плане энергии. А для его команд это может стать приговором. Она не прессингует так высоко и яростно, как в лучшие годы. По владению мячом в Серии А она невысоко - седьмая. По ударам по воротам - пятая.

Правда, против "Реала" и "Арсенала" в других турнирах она владела мячом в диапазоне 48-53 процентов. А по xG в Серии А первая, забила там уже 11 мячей. Еще и четырежды попав в каркас ворот. По ударам в створ там третья. То есть несомненно создает. А начать залетать может в любой момент. Также у нее очень много "кроссов" с флангов, и новый форвард Ретеги уже забил четыре мяча.

Когда Лукман включает свои скорость и дриблинг ближе к левому флангу - остановить его крайне сложно. Два гола и ассист он уже добыл при всех демаршах и травмах. Самарджич уже забил своим фирменным ударом издали, Брешианини - дважды подключениями или прорывами в штрафную. Атакующий полузащитник Де Кетеларе забивал ударом головой, еще и ассистировал.

Латерали Дзаппакоста и Руджери уже с голом и двумя ассистами на двоих, а такие действия игроков этого амплуа Гасперини считает краеугольным камнем функционирования его команды.

Почти всегда при Гасперини "Аталанта" начинает сезоны слабо. Август, сентябрь, октябрь - никогда не ее месяцы. Поскольку Джан Пьеро "убивает" игроков на тренировках (точная цитата не одного из них) аж до тошноты и нежелания вставать с кровати. А с таким принципом работы ясно, что начало сезона будет провалено. Новичкам уж точно это крайне сложно выдержать.

В первых трех турах групповых турниров Лиги Чемпионов "Аталанта" в своей истории отыграла девять матчей и одержала лишь две победы над "Янг Бойз" и "Мидтьюлланном" при двух ничьих и пяти поражениях. Можно и нужно ловить ее, пока не набрала ход. Как поймал "Шахтер" гостевой победой пять лет назад.

Способен ли он поймать сейчас? "Болонья" ныне в такой же непростой игровой ситуации, как и "Аталанта". При этом гораздо менее опытна, дебютирует в Лиге Чемпионов, сменила тренера. Против нее "Шахтер" добыл в гостях ничью, не реализовал пенальти, но должен был пропускать не раз.

Зависит, с какой ноги сегодня встанут бергамцы. И с какой - дончане.

Украинским грандам в нынешнем сезоне везет на кризисных, несобранных, все eще ищущих свой путь соперников. "Партизан", "Рейнджерс", "Зальцбург", "Болонья", "Лацио". Вот только не всегда получается воспользоваться таким состоянием оппонентов.

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