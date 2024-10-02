Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото: GNK Dinamo Zagreb
"Динамо" Загреб примет "Монако" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Максимир" и начнется в 22:00 по Киеву.
Хорваты в 1-м туре разгромно уступили "Баварии" (2:9), а французы неожиданно обыграли "Барселону" (2:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
02.10.2024
Загреб, "Максимир"
"Динамо" Загреб 22:00 "Монако"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7
Популярное сейчас
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года
- Тут вам не Лига 1. Арсенал — ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
- Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО