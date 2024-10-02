  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: GNK Dinamo Zagreb

Новина українською

"Динамо" Загреб примет "Монако" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Максимир" и начнется в 22:00 по Киеву.

Хорваты в 1-м туре разгромно уступили "Баварии" (2:9), а французы неожиданно обыграли "Барселону" (2:1).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур
02.10.2024
Загреб, "Максимир"
"Динамо" Загреб 22:00 "Монако"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Динамо Загреб - Монако
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Жабченко: Ничья в Гельзенкирхене будет удачным результатом для Шахтера
yellow-arrow
Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться
Динамо (Загреб) Монако смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости