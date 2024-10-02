Динамо Загреб - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Динамо" Загреб примет "Монако" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Максимир" и начнется в 22:00 по Киеву.

Хорваты в 1-м туре разгромно уступили "Баварии" (2:9), а французы неожиданно обыграли "Барселону" (2:1).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 2-й тур

02.10.2024

Загреб, "Максимир"

"Динамо" Загреб 22:00 "Монако"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7