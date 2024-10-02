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Де Йонг: Это лучшее чувство - вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты

Лига Чемпионов
Обновлено

Френки был тронут

Де Йонг: Это лучшее чувство - вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг оказался рад тёплому приёму болельщиков каталонского клуба после своего возвращения из лазарета.

Во вчерашнем матче с "Янг Бойз" (5:0) в Лиге чемпионов 27-летний нидерландец впервые вышел на поле с 22 апреля этого года.

"Это лучшее чувство — вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты. Это действительно приятно. Я этого не ожидал. Очень счастлив.

Когда получаешь травму, это всегда сложно. Процесс был долгим, у меня были трудные моменты", - цитирует де Йонга Barca Universal.

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Лига чемпионов Барселона Янг Бойз (Берн) Френки де Йонг
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 11:35
Ну дійсно рахунок стимулював шикарну поведінку вболівальників Яки вітали своїх улюбленців отплесками часто навіть здійнявшись на ноги! От що означає гарна гра і поведінка вболівальників відповідна!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 11:35
Ну дійсно рахунок стимулював шикарну поведінку вболівальників Яки вітали своїх улюбленців отплесками часто навіть здійнявшись на ноги! От що означає гарна гра і поведінка вболівальників відповідна!
Ответить
0
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