Де Йонг: Это лучшее чувство - вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг оказался рад тёплому приёму болельщиков каталонского клуба после своего возвращения из лазарета.

Во вчерашнем матче с "Янг Бойз" (5:0) в Лиге чемпионов 27-летний нидерландец впервые вышел на поле с 22 апреля этого года.

"Это лучшее чувство — вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты. Это действительно приятно. Я этого не ожидал. Очень счастлив.

Когда получаешь травму, это всегда сложно. Процесс был долгим, у меня были трудные моменты", - цитирует де Йонга Barca Universal.