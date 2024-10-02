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Де Йонг: Это лучшее чувство - вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты
Френки был тронут
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг оказался рад тёплому приёму болельщиков каталонского клуба после своего возвращения из лазарета.
Во вчерашнем матче с "Янг Бойз" (5:0) в Лиге чемпионов 27-летний нидерландец впервые вышел на поле с 22 апреля этого года.
"Это лучшее чувство — вернуться на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их аплодисменты. Это действительно приятно. Я этого не ожидал. Очень счастлив.
Когда получаешь травму, это всегда сложно. Процесс был долгим, у меня были трудные моменты", - цитирует де Йонга Barca Universal.
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