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Лёгкие три очка горожан. Слован - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" разгромил "Слован" в гостевом матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.
Принесли победу подопечным Гвардиолы голы Гюндогана, Фодена, Холанда и Макати.
Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко вышел на поле с первых минут, и был заменен на 63-й минуте.
Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
Стадион: "Тегельне Поле" (Братислава)
"Слован" — "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Гюндоган (8), Фоден (15), Холанд (58), Макати (74)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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