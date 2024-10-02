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Лёгкие три очка горожан. Слован - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

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Лёгкие три очка горожан. Слован - Манчестер Сити 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" разгромил "Слован" в гостевом матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.

Принесли победу подопечным Гвардиолы голы Гюндогана, Фодена, Холанда и Макати.

Украинский полузащитник "Слована" Даниил Игнатенко вышел на поле с первых минут, и был заменен на 63-й минуте.

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

Стадион: "Тегельне Поле" (Братислава)

"Слован" — "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Гюндоган (8), Фоден (15), Холанд (58), Макати (74)

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Манчестер Сити Слован (Братислава)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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