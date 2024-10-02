Нури Шахин о 7:1 над Селтиком: С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить

Вчера дортмундская "Боруссия" дома вчистую разгромила "Селтик" со счетом 7:1. Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин после поединка похвалил своих подопечных за игру в атаке.

"Конечно, я чрезвычайно счастлив, но на сегодня я также могу обработать и понять игру в Штутгарте. Больше всего я доволен тем, как ребята сыграли в атаке. Ты забиваешь такие голы, когда начинаешь так играть впереди. Со "Штутгартом" нам это совсем не удавалось. С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить. Такая подстраховка, такая воля к победе над мячом должны быть эталоном. Мы достигли прогресса в нашем знаменитом, или печально известном, развитии", - заявил Нури Шахин.

Добавим, что следующий поединок "Боруссия" проведет в Бундеслиге 5 октября на выезде против берлинского "Униона".