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Нури Шахин о 7:1 над Селтиком: С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить

Лига Чемпионов

Тренер очень доволен результатом

Нури Шахин о 7:1 над Селтиком: С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера дортмундская "Боруссия" дома вчистую разгромила "Селтик" со счетом 7:1. Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин после поединка похвалил своих подопечных за игру в атаке.

"Конечно, я чрезвычайно счастлив, но на сегодня я также могу обработать и понять игру в Штутгарте. Больше всего я доволен тем, как ребята сыграли в атаке. Ты забиваешь такие голы, когда начинаешь так играть впереди. Со "Штутгартом" нам это совсем не удавалось. С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить. Такая подстраховка, такая воля к победе над мячом должны быть эталоном. Мы достигли прогресса в нашем знаменитом, или печально известном, развитии", - заявил Нури Шахин.

Добавим, что следующий поединок "Боруссия" проведет в Бундеслиге 5 октября на выезде против берлинского "Униона".

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин
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Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
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