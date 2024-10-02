Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нури Шахин о 7:1 над Селтиком: С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить
Тренер очень доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера дортмундская "Боруссия" дома вчистую разгромила "Селтик" со счетом 7:1. Главный тренер "черно-желтых" Нури Шахин после поединка похвалил своих подопечных за игру в атаке.
"Конечно, я чрезвычайно счастлив, но на сегодня я также могу обработать и понять игру в Штутгарте. Больше всего я доволен тем, как ребята сыграли в атаке. Ты забиваешь такие голы, когда начинаешь так играть впереди. Со "Штутгартом" нам это совсем не удавалось. С такой скоростью и таким качеством игры в атаке нас тяжело победить. Такая подстраховка, такая воля к победе над мячом должны быть эталоном. Мы достигли прогресса в нашем знаменитом, или печально известном, развитии", - заявил Нури Шахин.
Добавим, что следующий поединок "Боруссия" проведет в Бундеслиге 5 октября на выезде против берлинского "Униона".
Популярное сейчас
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Бывший защитник Металлиста 1925 завершил карьеру в 33 года
- Арсенал сильнее ПСЖ, победы Барсы и Сити, Иньеста завершил карьеру. Главные новости за 1 октября
- Звезда ПСЖ исключен решением Энрике из заявки на матч Лиги чемпионов с Арсеналом
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО