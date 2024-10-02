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Хавбек Аталанты: Постараюсь забить в матче с Шахтером

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Игрок серьезно настроен на поединок с "горняками"

Хавбек Аталанты: Постараюсь забить в матче с Шахтером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" во 2-м туре Лиги чемпионов.

"Я всегда чувствую ответственность, помогая команде. Для меня это важный момент сезона – выступать и пытаться выигрывать матчи.

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Последний мой гол в Лиге чемпионов был в матче против "Брюгге"? В составе "Милана" я выступал хорошо в Лиге чемпионов, хотя не всегда забивал.

Но теперь это будет мой второй матч за "Аталанту" в Лиге чемпионов, я попытаюсь забить", – сказал де Кетеларе.

Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится сегодня, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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