Хавбек Аталанты: Постараюсь забить в матче с Шахтером

Полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" во 2-м туре Лиги чемпионов.

"Я всегда чувствую ответственность, помогая команде. Для меня это важный момент сезона – выступать и пытаться выигрывать матчи.

Последний мой гол в Лиге чемпионов был в матче против "Брюгге"? В составе "Милана" я выступал хорошо в Лиге чемпионов, хотя не всегда забивал.

Но теперь это будет мой второй матч за "Аталанту" в Лиге чемпионов, я попытаюсь забить", – сказал де Кетеларе.