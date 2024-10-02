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Фонсека - после 0:1 от Байера: У судьи не было никаких сомнений, принимая решение против нас

Лига Чемпионов

Игрой доволен, судейством - нет

Фонсека - после 0:1 от Байера: У судьи не было никаких сомнений, принимая решение против нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека проанализировал поражение от "Байера" (0:1) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Этот матч понравился мне больше всего в этом сезоне с момента моего прихода в клуб. В целом во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но просто не смогли их реализовать, что нелегко против такой команды, как "Байер". Мы расстроены, разочарованы, но мы также должны быть уравновешенными и понимать, что мы сделали. И я доволен не результатом, а мужеством и тем, как мы играли.

Думаю, что у "Байера" очень сильная позиционная игра. В первом тайме было очень сложно, мы перекрывали пространство, но затем они создавали проблемы с комбинациями на правом фланге. Было сложно, но в трудных ситуациях мы хорошо оборонялись.

Неназначенный на последних минутах пенальти? Для меня странно, что ВАР не вмешалась. Как по мне, это был пенальти. Они даже не посмотрели эпизод. Я чувствовал во время игры, что у судьи не было никаких сомнений, принимая решения против нас. Я не люблю говорить о судьях, но это то, что произошло", - сказал Фонсека в интервью Sky Sport Italia.

По итогам двух туров ЛЧ "Милан" не набрал ни одного очка.

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Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Milan news
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 11:48
Фонсека ты двигаешься в правильном направлении. Игра Милана более чем достойная, если продолжать в том же духе то результат придет. Конечно боком вылазит уровень серии А, который упал и на порядок. И теперь итальянским командам все тяжелее играть как с испанцами, англичанами так и с немцами
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 11:48
Фонсека ты двигаешься в правильном направлении. Игра Милана более чем достойная, если продолжать в том же духе то результат придет. Конечно боком вылазит уровень серии А, который упал и на порядок. И теперь итальянским командам все тяжелее играть как с испанцами, англичанами так и с немцами
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 11:32
Дивлюся загальну таблицю так два тури це такий собі показник Утім Мілан у останній десятці... ТО Є ЖАХ
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