Фонсека - после 0:1 от Байера: У судьи не было никаких сомнений, принимая решение против нас

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека проанализировал поражение от "Байера" (0:1) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Этот матч понравился мне больше всего в этом сезоне с момента моего прихода в клуб. В целом во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но просто не смогли их реализовать, что нелегко против такой команды, как "Байер". Мы расстроены, разочарованы, но мы также должны быть уравновешенными и понимать, что мы сделали. И я доволен не результатом, а мужеством и тем, как мы играли.

Думаю, что у "Байера" очень сильная позиционная игра. В первом тайме было очень сложно, мы перекрывали пространство, но затем они создавали проблемы с комбинациями на правом фланге. Было сложно, но в трудных ситуациях мы хорошо оборонялись.

Неназначенный на последних минутах пенальти? Для меня странно, что ВАР не вмешалась. Как по мне, это был пенальти. Они даже не посмотрели эпизод. Я чувствовал во время игры, что у судьи не было никаких сомнений, принимая решения против нас. Я не люблю говорить о судьях, но это то, что произошло", - сказал Фонсека в интервью Sky Sport Italia.