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РБ Лейпциг – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

РБ Лейпциг – Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

РБ Лейпциг – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" и "Ювентус" - две лучшие обороны в лигах топ-5 с двумя и нулем пропущенных в своих чемпионатах соответственно. Также им иногда тяжело забивать, ведь на счету первой с начала сезона две ничьи 0:0, а на счету второй - три. Впрочем, мы имеем полное право ожидать от обеих яркой игры. Ожидают и оба тренера, отмечая активный интенсивный футбол обеих команд. Должно быть интересно.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

2 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 6

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Трансляція матчу "РБ Лейпциг" — "Ювентус"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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