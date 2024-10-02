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РБ Лейпциг – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
РБ Лейпциг – Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" и "Ювентус" - две лучшие обороны в лигах топ-5 с двумя и нулем пропущенных в своих чемпионатах соответственно. Также им иногда тяжело забивать, ведь на счету первой с начала сезона две ничьи 0:0, а на счету второй - три. Впрочем, мы имеем полное право ожидать от обеих яркой игры. Ожидают и оба тренера, отмечая активный интенсивный футбол обеих команд. Должно быть интересно.
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Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур
2 октября. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Football 6
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