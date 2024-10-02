  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нерадзурри не заметили сопротивления сербов. Интер - Црвена Звезда 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нерадзурри не заметили сопротивления сербов. Интер - Црвена Звезда 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Комфортная победа подопечных Индзаги

Нерадзурри не заметили сопротивления сербов. Интер - Црвена Звезда 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" нанёс крупное поражение "Црвене Звезде" в рамках второго тура Лиги чемпионов - 4:0.

Забивали за итальянский клуб Хакан Чалханоглу, Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Црвена Звезда" 4:0

Голы: Чалханоглу 11, Арнаутович 59, Лаутаро Мартинес 71, Тареми 81 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Жабченко: Ничья в Гельзенкирхене будет удачным результатом для Шахтера
yellow-arrow
Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться
Интер (Милан) Црвена Звезда (Белград)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости