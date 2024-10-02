Лига Чемпионов
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Нерадзурри не заметили сопротивления сербов. Интер - Црвена Звезда 4:0. Видео голов и обзор матча
Комфортная победа подопечных Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" нанёс крупное поражение "Црвене Звезде" в рамках второго тура Лиги чемпионов - 4:0.
Забивали за итальянский клуб Хакан Чалханоглу, Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми.
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Црвена Звезда" 4:0
Голы: Чалханоглу 11, Арнаутович 59, Лаутаро Мартинес 71, Тареми 81 (пен.)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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