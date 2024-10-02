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Хацкевич: Результаты Шахтера в УПЛ не добавляют оптимизма в еврокубках

Лига Чемпионов

Хацкевич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов

Хацкевич: Результаты Шахтера в УПЛ не добавляют оптимизма в еврокубках

Шахтар

Новина українською

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, чего ожидает от матча "Шахтера" с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

"Очень трудно прогнозировать, потому что "Шахтер" нестабилен в чемпионате. Я не знаю, с чем это связано. Тот же Судаков сегодня играет не так ярко. Возможно, бразильцы еще не до конца понимают, чего от них хочет тренер.

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Результаты "горняков" в УПЛ не добавляют оптимизма в еврокубках. Но я рискну поставить на ничью в матче с "Аталантой". Хочется, чтобы "Шахтер" набрал очки в Лиге чемпионов и принес баллы Украине в таблицу коэффициентов УЕФА", - сказал Хацкевич.

Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится сегодня, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.10.2024 в 12:16
КомУ та таблиця потрібна?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.10.2024 в 12:16
КомУ та таблиця потрібна?
Ответить
1
0

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