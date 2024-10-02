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Хацкевич: Результаты Шахтера в УПЛ не добавляют оптимизма в еврокубках
Хацкевич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов
Шахтар
Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, чего ожидает от матча "Шахтера" с "Аталантой" в Лиге чемпионов.
"Очень трудно прогнозировать, потому что "Шахтер" нестабилен в чемпионате. Я не знаю, с чем это связано. Тот же Судаков сегодня играет не так ярко. Возможно, бразильцы еще не до конца понимают, чего от них хочет тренер.
Результаты "горняков" в УПЛ не добавляют оптимизма в еврокубках. Но я рискну поставить на ничью в матче с "Аталантой". Хочется, чтобы "Шахтер" набрал очки в Лиге чемпионов и принес баллы Украине в таблицу коэффициентов УЕФА", - сказал Хацкевич.
Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится сегодня, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.
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