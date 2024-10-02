Флик - после 5:0 с Янг Бойз: Мы должны начинать матчи немного сильнее

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы над "Янг Бойзом" (5:0) в Лиге чемпионов.

"Мы должны начинать матчи немного сильнее, быть более подвижными как команда. С каждой минутой мы становились все лучше.

Никто не знает, как сложатся дела в этой новой Лига чемпионов, но всегда хорошо иметь хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.

Рафинья сыграл прекрасно. Нельзя говорить только об одном игроке. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если его товарищи по команде тоже преуспевают.

Мы хотели дать отдых Педри, а что касается Френки - мы не были уверены в том, что его можно буде выпустить раньше. Поэтому в середине тайма вышел Ансу Фати.

Игроки заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут", - цитирует Флика Marca.