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Флик - после 5:0 с Янг Бойз: Мы должны начинать матчи немного сильнее
Нет предела совершенству
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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы над "Янг Бойзом" (5:0) в Лиге чемпионов.
"Мы должны начинать матчи немного сильнее, быть более подвижными как команда. С каждой минутой мы становились все лучше.
Никто не знает, как сложатся дела в этой новой Лига чемпионов, но всегда хорошо иметь хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.
Рафинья сыграл прекрасно. Нельзя говорить только об одном игроке. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если его товарищи по команде тоже преуспевают.
Мы хотели дать отдых Педри, а что касается Френки - мы не были уверены в том, что его можно буде выпустить раньше. Поэтому в середине тайма вышел Ансу Фати.
Игроки заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут", - цитирует Флика Marca.
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