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Флик - после 5:0 с Янг Бойз: Мы должны начинать матчи немного сильнее

Лига Чемпионов

Нет предела совершенству

Флик - после 5:0 с Янг Бойз: Мы должны начинать матчи немного сильнее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после разгромной победы над "Янг Бойзом" (5:0) в Лиге чемпионов.

"Мы должны начинать матчи немного сильнее, быть более подвижными как команда. С каждой минутой мы становились все лучше.

Никто не знает, как сложатся дела в этой новой Лига чемпионов, но всегда хорошо иметь хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.

Рафинья сыграл прекрасно. Нельзя говорить только об одном игроке. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если его товарищи по команде тоже преуспевают.

Мы хотели дать отдых Педри, а что касается Френки - мы не были уверены в том, что его можно буде выпустить раньше. Поэтому в середине тайма вышел Ансу Фати.

Игроки заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут", - цитирует Флика Marca.

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Лига чемпионов Барселона Янг Бойз (Берн) Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 12:15
Флик, ты же понимаеш, что придёт реал, придёт бавария или ман сити. И пут@лонская понторезка будет уничтожена. Ничего в игре бурсы не изменилось.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 12:15
Флик, ты же понимаеш, что придёт реал, придёт бавария или ман сити. И пут@лонская понторезка будет уничтожена. Ничего в игре бурсы не изменилось.
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0
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