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Фил Фоден - один из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Хорошую статистику демонстрирует англичанин

Фил Фоден - один из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во втором туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Слован Братислава" со счетом 0:4. Игроком этого поединка признали Фила Фодена, который отметился голом и результативной передачей и одновременно это позволило ему установить интересное достижение.

Как сообщает Opta Analyst, английский вингер стал одним из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов (с 2018-19 годов). До него это делали Роберт Левандовский, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Добавим, что общая статистика выступлений в Лиге чемпионов 24-летнего Фила Фодена составляет 54 матча, где он отметился 16 голами и 12 ассистами.

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Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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