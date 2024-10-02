Фил Фоден - один из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Слован Братислава" со счетом 0:4. Игроком этого поединка признали Фила Фодена, который отметился голом и результативной передачей и одновременно это позволило ему установить интересное достижение.

Как сообщает Opta Analyst, английский вингер стал одним из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов (с 2018-19 годов). До него это делали Роберт Левандовский, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Добавим, что общая статистика выступлений в Лиге чемпионов 24-летнего Фила Фодена составляет 54 матча, где он отметился 16 голами и 12 ассистами.