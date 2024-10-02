  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жирона - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Жирона - Фейеноорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Жирона - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в истории между собой сойдутся "Жирона" и "Фейеноорд". Игра пришлась на 2-й тур Лиги чемпионов. Неуверенные выступления обоих коллективов заставляет тренерские штабы серьезно подумать над изменениями. Тем более перед игрой такого серьезного турнира.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов. 2 тур

02.10.2024. Эстадио Мунисипаль де Монтильиви, Жирона

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Жирона - Фейеноорд. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Жирона" — "Феєнорд"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Жабченко: Ничья в Гельзенкирхене будет удачным результатом для Шахтера
yellow-arrow
Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться
Фейеноорд (Роттердам) Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости