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Жирона - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Жирона - Фейеноорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Впервые в истории между собой сойдутся "Жирона" и "Фейеноорд". Игра пришлась на 2-й тур Лиги чемпионов. Неуверенные выступления обоих коллективов заставляет тренерские штабы серьезно подумать над изменениями. Тем более перед игрой такого серьезного турнира.
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Лига чемпионов. 2 тур
02.10.2024. Эстадио Мунисипаль де Монтильиви, Жирона
Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)
Жирона - Фейеноорд. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу "Жирона" — "Феєнорд"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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