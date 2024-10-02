Жирона - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Впервые в истории между собой сойдутся "Жирона" и "Фейеноорд". Игра пришлась на 2-й тур Лиги чемпионов. Неуверенные выступления обоих коллективов заставляет тренерские штабы серьезно подумать над изменениями. Тем более перед игрой такого серьезного турнира.

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Лига чемпионов. 2 тур

02.10.2024. Эстадио Мунисипаль де Монтильиви, Жирона

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Жирона - Фейеноорд. 19:45

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