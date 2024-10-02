Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В текущем сезоне "Штурм" снова лидирует в австрийской Бундеслиге с 16 очками, однако главный конкурент - "Зальцбург" отстает на три очка и имеет две игры в запасе. Команда потерпела два поражения: от "Рапида" на выезде и "Вольфсбергера" дома. Что касается "Брюгге", то у них не все в порядке во внутренних соревнованиях: команда проиграла матч за Суперкубок Бельгии, а в чемпионате стартовала с двух поражений и ничьей. Далее были четыре подряд победы и снова полоса неудач (поражение и ничья) после разгрома от "Боруссии". Сейчас команда идет на четвертом месте в национальном чемпионате и уступает лидеру "Генку" уже восемью очками. Кроме того, и "Штурм" и "Брюгге" потерпели поражения в первом туре Лиги чемпионов и сегодня будут пытаться реабилитироваться за неудачные результаты в первом матче.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

2 октября. 22:00. Грац. "Меркур-Арена"

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

Трансляция: Megogo Football 8

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