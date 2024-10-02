  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Штурм – Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Штурм – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В текущем сезоне "Штурм" снова лидирует в австрийской Бундеслиге с 16 очками, однако главный конкурент - "Зальцбург" отстает на три очка и имеет две игры в запасе. Команда потерпела два поражения: от "Рапида" на выезде и "Вольфсбергера" дома. Что касается "Брюгге", то у них не все в порядке во внутренних соревнованиях: команда проиграла матч за Суперкубок Бельгии, а в чемпионате стартовала с двух поражений и ничьей. Далее были четыре подряд победы и снова полоса неудач (поражение и ничья) после разгрома от "Боруссии". Сейчас команда идет на четвертом месте в национальном чемпионате и уступает лидеру "Генку" уже восемью очками. Кроме того, и "Штурм" и "Брюгге" потерпели поражения в первом туре Лиги чемпионов и сегодня будут пытаться реабилитироваться за неудачные результаты в первом матче.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига Чемпионов, этап лиги, 2-й тур

2 октября. 22:00. Грац. "Меркур-Арена"

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

Трансляция: Megogo Football 8

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Штурм" — "Брюгге"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Жабченко: Ничья в Гельзенкирхене будет удачным результатом для Шахтера
yellow-arrow
Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться
yellow-arrow
Фил Фоден - один из четырех игроков, которые забивали в каждой из последних семи кампаний Лиги чемпионов
Брюгге Штурм (Грац) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости