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Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться

Лига Чемпионов

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Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо оценил победу над "Миланом" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Милан" устроил нам испытание, первые 60 минут мы были очень хороши. В последние минуты мы чувствовали усталость после субботнего матча, но проявили дух и характер.

В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться, демонстрировать командный дух. Это важный шаг для нас. Нам чего-то не хватало в плане физики, но я увидел серьезный матч и я доволен", - сказал Алонсо в послематчевом интервью.

После двух туров основного этапа ЛЧ "Байер" заработал 6 очков.

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Хаби Алонсо Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Милан
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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