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Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться
Результат получен
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо оценил победу над "Миланом" (1:0) в Лиге чемпионов.
"Милан" устроил нам испытание, первые 60 минут мы были очень хороши. В последние минуты мы чувствовали усталость после субботнего матча, но проявили дух и характер.
В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться, демонстрировать командный дух. Это важный шаг для нас. Нам чего-то не хватало в плане физики, но я увидел серьезный матч и я доволен", - сказал Алонсо в послематчевом интервью.
После двух туров основного этапа ЛЧ "Байер" заработал 6 очков.
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