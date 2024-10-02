Алонсо: Милан устроил нам испытание. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо оценил победу над "Миланом" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Милан" устроил нам испытание, первые 60 минут мы были очень хороши. В последние минуты мы чувствовали усталость после субботнего матча, но проявили дух и характер.

В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться, демонстрировать командный дух. Это важный шаг для нас. Нам чего-то не хватало в плане физики, но я увидел серьезный матч и я доволен", - сказал Алонсо в послематчевом интервью.