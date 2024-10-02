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Жабченко: Ничья в Гельзенкирхене будет удачным результатом для Шахтера
Экс-игрок сборной - о шансах горняков в матче с "Аталантой"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Игорь Жабченко поделился ожиданиями от матча горняков с "Аталантой" в Лиге чемпионов.
"Я несколько выше оцениваю шансы "Аталанты". И не только потому, что команда из Бергамо – действующий чемпион Лиги Европы, также не надо забывать, что представители Италии - очень неудобные соперники наших клубов на международной арене. Все же, главное, что "Аталанта" – более организованная команда, в рядах которой немало именитых исполнителей, тогда, как среди "горняков" хватает игроков, которые еще только собираются громко заявить о себе в еврокубках.
Что бы я пожелал "Шахтеру" в матче в Гельзенкирхене? Прежде всего, постараться не ошибаться в простых ситуациях у своих владений. В Лиге чемпионов это наказывается пропущенными голами.
Зато в "Шахтере" хватает скоростных фланговых исполнителей и надо этим воспользоваться. Тем более, что центральным полузащитникам "горняков" креатива не занимать, они обладают последним пасом и это может усложнить жизнь защитникам гостей, которые не производят впечатление непроходимых.
Также в составе "Аталанты" не будет нескольких лидеров, конечно, наставник Гасперини постарается минимизировать их отсутствие тактическими перестроениями, но это повышает шансы "горняков" составить конкуренцию амбициозному итальянскому клубу. Кстати, если в Гельзенкирхене будет подписано мирное соглашение, то, считаю, что это будет удачным результатом для дончан", - сказал Жабченко.
Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится сегодня, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.
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