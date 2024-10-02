В поединках против Селтика и Манчестер Сити Слован отметился для себя досадным достижением

"Слован Братислава" пока не может похвастаться положительными результатами в Лиге чемпионов. Вчера словацкий клуб разгромно уступил дома "Манчестеру Сити" (0:4), чем отметился досадным для себя достижением.

Как сообщает Opta Analyst, "Слован" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая проиграла оба своих первых матча с разницей в четыре мяча. В первом же туре "небесно-голубые" проиграли "Селтику" на выезде со счетом 5:1.

Добавим, что следующий свой поединок в Лиге чемпионов "Слован" проведет 22 октября на выезде против "Жироны".