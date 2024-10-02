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Грицай: Аталанта сейчас выглядит сильнее Шахтера

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Грицай: Аталанта сейчас выглядит сильнее Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Бывший хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай поделился мнением о поединке второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Аталанта".

"Честно говоря, в этой встрече от "Шахтера" многого не жду. Все-таки донецкая команда сейчас находится не в лучших кондициях. Что касается "Аталанты", то "бергамаски" тоже идут на 12-м месте в чемпионате Италии. Но они по игре выглядят достаточно внушительно. Хотя они и уступили в этом сезоне "Интеру", "Торино" и "Комо", все же в их активе есть победы над "Лечче" и "Фиорентиной", а также ничья с "Болоньей".

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Мне кажется, что "Аталанта" сейчас выглядит сильнее "Шахтера". Команда из Бергамо сыграла 1:1 с "Болоньей", но все-таки, по моему мнению, она превосходила соперника. А мы видели, как "Болонья" играла с "Шахтером" и сколько у нее было моментов. Но все равно это ни о чем не говорит, потому что это отдельные поединки. Посмотрим", – сказал Грицай.

Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится сегодня, 2 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Александр Грицай Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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