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Бенфика - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Бенфика - Атлетико. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Для "Атлетико" матч с "Бенфикой" станет четвёртым за последние 11 дней. То есть в среднем "матрасники" в последнее время играют чуть чаще, чем раз в три дня.
Успеет ли коллектив Чоло Симеоне перезарядить батарейки перед поединком против "Бенфики" украинского голкипера Анатолия Трубина?
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"Бенфика" – "Атлетико" 22:00
Лига Чемпионов. 2-й тур
2 октября. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"
Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)
Видеотрансляция: Megogo 4
Трансляция матча Бенфика - АтлетикоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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