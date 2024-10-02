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Бенфика - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Бенфика - Атлетико. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Для "Атлетико" матч с "Бенфикой" станет четвёртым за последние 11 дней. То есть в среднем "матрасники" в последнее время играют чуть чаще, чем раз в три дня.

Успеет ли коллектив Чоло Симеоне перезарядить батарейки перед поединком против "Бенфики" украинского голкипера Анатолия Трубина?

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"Бенфика" – "Атлетико" 22:00

Лига Чемпионов. 2-й тур

2 октября. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

Видеотрансляция: Megogo 4

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Трансляция матча Бенфика - Атлетико
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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