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Индзаги о победе над Црвеной Звездой: Я доволен, потому что увидел реакцию, на которую надеялся от ребят

Лига Чемпионов
Обновлено

Нерадзурри добыли необходимые три очка

Индзаги о победе над Црвеной Звездой: Я доволен, потому что увидел реакцию, на которую надеялся от ребят

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов, разгромив дома "Црвену Звезду" со счетом 4:0. Главный тренер итальянцев Симоне Индзаги остался очень доволен игрой своих подопечных.

"Ребята молодцы. Они сыграли серьезную игру против очень защитной команды, которая плотно держала оборону. Мы хорошо двигали мяч, и после того, как Хакан открыл счет, у нас было больше шансов через Мхитаряна. Мы пропустили несколько контратак, но команда хорошо с этим справилась, продолжала создавать, а после второго гола Арнаутовича все пошло гладко. Мы хотели продолжить игру в Манчестере, и нам это удалось сделать. Я доволен, потому что увидел реакцию, на которую я надеялся от ребят. Игроки выкладываются на полную, а мне приходится принимать решения. Тареми и Арнаутович заслужили эту возможность и положительные отзывы поступили от всех, что очень утешает тренера. Мы много работали в течение последних нескольких дней и мало слушали, потому что нам нужно было подготовиться к этой игре за короткое время. Так будет весь год, и мне повезло, что у меня хороший состав. Моя работа заключается в том, чтобы всегда делать наилучший выбор на благо "Интера". Мы работали на поле и изучали видеоматериалы, зная, что сыграем с командой, которая находится в лучшей форме, чем мы. Ребята были великолепными и теперь нам нужно найти последовательность, которая является фундаментальной для нас. Далее нам нужно как можно лучше подготовиться к игре с "Торино"", - заявил Индзаги.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "Интер" проведет 23 октября на выезде против "Янг Бойз".

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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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