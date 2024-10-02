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Гвардиола - после разгрома Слована: Травму никто не получил, так что вечер для нас был удачным
Удачная игра во всех отношениях
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над словацким "Слованом" (4:0) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
"Нужно делать то, что умеешь. Мне нравится тренировать эту команду. Травму никто не получил, так что вечер для нас был действительно удачным.
Я также доволен переходом из обороны в атаку. Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в первые 15–20 минут. У нас было много моментов, и мы могли забить еще больше голов. У нас много игроков, которые провели хороший матч. Даже молодых. Буду рад снова вернуться в Братиславу или Словакию", - сказал Гвардиола.
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