Гвардиола - после разгрома Слована: Травму никто не получил, так что вечер для нас был удачным

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над словацким "Слованом" (4:0) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

"Нужно делать то, что умеешь. Мне нравится тренировать эту команду. Травму никто не получил, так что вечер для нас был действительно удачным.

Я также доволен переходом из обороны в атаку. Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в первые 15–20 минут. У нас было много моментов, и мы могли забить еще больше голов. У нас много игроков, которые провели хороший матч. Даже молодых. Буду рад снова вернуться в Братиславу или Словакию", - сказал Гвардиола.