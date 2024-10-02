Виктор Грачев: С такими командами как Аталанта Шахтеру нужно брать очки

Украинские болельщики надеются, что во втором матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сумеет одержать первую победу. Снова, как и в предыдущей встрече, команду Марино Пушича будет ждать испытание с соперником, играющим в итальянской Серии А – в этот раз бергамской "Аталантой". О своих ожиданиях и особенностях итальянских команд корреспонденту UA-Футбол рассказал один из лучших нападающих в истории "Шахтера" Виктор Грачев.

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– Какой вам видится сегодняшняя игра между "Шахтером" и "Аталантой"?

– Матч ожидается тяжелый, это однозначно – и в этом даже нет вопросов. Другое дело – какая информация поступает из лагеря клуба. Мол, "Аталанта" взяла футболистов из молодежного состава, что много у нее травмированных. Но это в стиле итальянцев, которые всегда усыпляют бдительность соперника, находя те или иные отговорки и т.д. А на самом деле на поле выйдет команда бойцов, которая будет сражаться в Лиге чемпионов и знающая, что и как нужно делать на самом деле. Учитывая, как итальянская команда стартовала в Серии А, все говорит о том, что с ней можно играть.

– На какие слабые места "Аталанты" вы обратили внимание?

- Эта команда в чемпионате пропускает немало мячей: 11 забито и 12 пропущено. Согласитесь, 12 мячей в шести играх – это много. Хотя и результаты были совершенно разными – 4:0, 1:2, 0:4, 3:2, 2:3, 1:1… Однако все равно: почти в каждой игре бергамцы пропускают. Единственный "сухой" матч, в котором "Аталанта" выиграла, был в стартовом туре с "Лечче". Во всех остальных сыграть "на ноль" сегодняшнему сопернику "Шахтера" не удавалось. Особенно урожайным со знаком "минус" был поединок с "Интером", в котором команда Джан-Пьеро Гасперини пропустила четыре мяча. Поэтому считаю, что у "Шахтера" есть хороший шанс набрать первые три очка в групповом турнире. Ведь на мой взгляд, как раз с такими командами нужно пополнять очковые наработки. С другими сделать это будет в три, а то и в пять раз труднее. Даже взять хотя бы одно очко будет очень непросто. Как оно, в конце концов, в игре с "Аталантой" получится – сказать сложно. И все же очень хотелось бы, чтобы горняки победили. Для этого им нужно очень постараться.

- Стиль игры итальянцев как охарактеризовали бы?

– Я всегда говорил, что итальянцы исповедуют простой футбол: сами не играют и другим не дают (смеется). Такой футбол у них в крови. Знаменитое "катеначчо" никуда не делось. Бергамцы могут и "закрыться", да и что угодно другое от них можно ожидать. Так что повторюсь: игра будет тяжелой, ведь "Аталанта" - представитель одного из ведущих европейских чемпионатов. В его рамках выживать очень сложно, потому как поединки между любыми командами – настоящий бой. И не важно, каков счет на табло. Команда может проигрывать 0:4, но несмотря на это, сдаваться не собирается. Ее футболисты бьются, борются, играют с отчаянностью. Чумовые итальянцы!

- Часто ли вам приходилось играть против итальянских команд?

– Да. В Италии я был раз шесть-семь, наверное. В частности, со сборной СССР. С кем мне только не приходилось там встречаться – и с "Миланом", и с "Интером", и с "Фиорентиной", и с другими! Могу сказать, что с ними было тяжело играть. Это итальянское "катеначчо" достаточно сложное. Оно хоть уже не такое, как прежде, но все равно – то, что было в этом стиле, никуда не делось. Сейчас итальянский футбол начинает постепенно возрождаться – в частности благодаря приобретениям футболистов. Их выдергивают отовсюду. Ведь рассчитывать только на своих игроков – это, конечно, тяжело. А до этого в итальянском футболе был период затишья, когда что-то там было не так с финансовыми вопросами. По этой причине в Серии А играло мало легионеров, однако сегодня все изменилось. Снова появились деньги и возможности комплектовать команды квалифицированными мастерами. В Италию снова приглашают футболистов из разных стран – даже таких ведущих, как Испания. Поэтому я считаю, что итальянский футбол на данном этапе находится на стадии прогресса.