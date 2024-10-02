Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диего Симеоне: Бенфика - тяжелый соперник,, который атакует большим количеством людей
Аргентинец настроен на непростое противостояние с португальцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня продолжатся соревнования второго тура Лиги чемпионов. Один из поединков состоится в Лиссабоне, где "Бенфика" будет принимать "Атлетико Мадрид". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заверил, что сегодняшний матч не будет легким.
""Бенфика" - тяжелый соперник, сложный, который атакует большим количеством людей, имеет индивидуальность и опытных игроков. У нас мало времени на подготовку к игре, мы все еще находимся в фазе восстановления, но Лига чемпионов отличается, она предлагает приложить усилия, чтобы работать над игрой, которую мы хотим. Мы попытаемся конкурировать, как мы это делали раньше, и перевести игру в то место, где мы верим, что сможем причинить им боль. Мы сосредоточены на "Бенфике", они играют в очень атакующую игру и имеют очень хороший ритм игры", - заявил Диего Симеоне.
Добавим, что матч "Бенфика" - "Атлетико Мадрид" состоится 2 октября в 22:00.
Популярное сейчас
- Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Анчелотти: Комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали "сдохни", значит избегать тему
- Зальцбург - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 1.10.2024
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО