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Слот - перед игрой с Болоньей: У Ливерпуля нет недооценки к итальянским командам на уровне ЛЧ
"Красные" готовятся со всей серьёзностью
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился ожиданиями перед матчем с "Болоньей" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.
"Болонья" показала в прошлом и в этом сезонах, что их очень сложно обыграть. Мы, "Ливерпуль", знаем, как трудно играть против команды, которая опекает соперника по всему полю. "Аталанта" делала это в прошлом сезоне. У нас нет недооценки к итальянским командам на уровне Лиги чемпионов. Это не то, чего они заслуживают, исходя из прошлого сезона.
Для меня быо большой честью работать в прошлом сезоне в "Фейеноорде", где вечера Лиги чемпионов были особенными. Люди говорят мне, что здесь они будут еще более особенными.
Хочу, чтобы игроки показали, что они скучали по этому. Хочу видеть это, чувствовать. Надеюсь, что то же самое покажут и наши болельщики. Это сочетание должно привести к особенному вечеру для всех, кто связан с "Ливерпулем", - приводит слова Слота BBC.
Поединок "Ливерпуль" - "Болонья" состоится сегодня, 2 октября. Начало - в 22:00.
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