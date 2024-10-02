Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

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Лига чемпионов. 2-й тур

2 октября. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2