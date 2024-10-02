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Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Лилль - Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

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Лига чемпионов. 2-й тур
2 октября. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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