Марко Розе перед матчем с Ювентусом: Лейпциг должен сыграть на самом высоком уровне

В Германии состоится противостояние "Лейпцига" и "Ювентуса" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Главный тренер "быков" Марко Розе отметил, что его команду ждет непростой соперник, а также отметил работу рулевого итальянцев Тьяго Мотты.

"У них очень зрелая команда, очень хорошо организованная. И они очень старательно защищаются. "Юве" очень гибко обращается с мячом, часто меняет позиции. Их левый фланг с Андреа Камбьязо и Кенаном Йилдизом очень силен, а Душан Влахович также является топовым игроком. Это будет трудная задача, но мы также признали вещи, которые хотим использовать. Мы должны играть на самом высоком уровне, и мы чувствуем, что готовы к этому. Мы хотим играть так, как мы играли на прошлых выходных, где мы показали хорошую реакцию в целом. Это вернуло нам уверенность... Как тренер, он [Тьяго Мотта] придерживался поэтапного подхода и преуспел, приведя "Болонью" в Лигу чемпионов в прошлом году. В Турине он уже интегрировал свой стиль игры, это четко видно. За ними интересно наблюдать", - заявил Марко Розе.

Добавим, что матч "Лейпциг" - "Ювентус" состоится 2 октября в 22:00.